Katholikentag in Stuttgart beginnt

Teilen

Eine Tribüne wird auf dem Schloßplatz für den Katholikentag (25.-29. Mai 2022) aufgebaut. © Bernd Weißbrod/dpa

In Stuttgart wird am Mittwoch (18.00 Uhr) der 102. Deutsche Katholikentag eröffnet. Angesichts des Ukraine-Kriegs soll die Eröffnungsveranstaltung den Charakter einer Friedenskundgebung erhalten. Einer der Redner ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Anschluss an die Eröffnung gibt es ein Straßenfest in der Innenstadt und einen „Abend der Begegnung“, mit dem sich das gastgebende Bistum Rottenburg-Stuttgart vorstellt.

Stuttgart - Veranstaltet wird der Katholikentag vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), der Vertretung der in den Gemeinden aktiven Gläubigen. Es ist also keine Veranstaltung der Bischöfe, sondern der Laien - der Nicht-Kleriker. Das zehn Millionen Euro teure Glaubensfest umfasst beinahe 1500 Veranstaltungen, darunter Gottesdienste, Podien und Workshops. Gäste sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), aber auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Moderator Eckart von Hirschhausen.

In Stuttgart wird weniger als ein Drittel der Teilnehmerzahl früherer Katholikentage erwartet. Zum letzten Katholikentag vor vier Jahren in Münster kamen 90 000 Menschen, jetzt wird mit 20.000 bis 30.000 gerechnet, hauptsächlich aufgrund der Corona-Pandemie. Aber auch der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die allgemeine Entfremdung vieler Gläubiger von der Kirche könnten eine Rolle spielen. Umfragen zufolge genießt die katholische Kirche nur noch geringes Ansehen in der Bevölkerung. dpa