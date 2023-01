Neue Kaufland-Kampagne mit Rapper Money Boy „deckt 100 Prozent des täglichen Swag-Bedarfs“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Zuerst Knossi, dann Sido, jetzt Money Boy: Für eine aktuelle Werbekampagne hat Kaufland erneut einen Star der Generation Z ins Boot geholt. In seinem typischen Slang rappt sich der „Boy“ durch eine Filiale. Die Fans sind begeistert.

Neckarsulm - In Bezug auf Werbegesichter, die eine jüngere Generation ansprechen, macht Kaufland so schnell niemand etwas vor. Erneut beweist die Supermarkt-Kette, dass sie Trends der Generation Z versteht und sie für sich zu nutzen weiß. Ganz neu als Testimonial mit an Bord: Internetlegende Money Boy. Als „Fresh Boy“ rappt sich der Youtube-Star im Video „Fresh and Drippy“ durch die Obst- und Gemüseabteilung einer Filiale. Schon kurz nach dem Release hat der Clip auf Youtube mehr als 1,2 Millionen Aufrufe (Stand 23. Januar 2023) und wird von zahlreichen Fans gefeiert, berichtet BW24.

Die Zeilen im Money-Boy-Rap sind gewohnt eingängig und orientieren sich an seinem typischen Slang. „Freshness jetzt jeden Tag in der City. Die Tomatoes sind on fleek und die Äpfel so pretty“, rappt der 42-Jährige im Video. „Bei Freshness gibt es keine Kompromisse – ich bin bei Kaufland – Nummer eins in Sachen Frische.“ Und weiter: „Ich kann allen empfehlen, den Brokkoli von Kaufland zu wählen und die Freshness zu tasten – anstatt euer Leben zu wasten.“ Gekleidet im lässigen Kaufland-Basketballtrikot rappt sich der Internetstar durch die Filiale.

Money Boy prägte die Sprache der jungen Generation und ist seit kurzem in einem Werbeclip von Kaufland zu sehen. © Kaufland

Kaufland: Fans von Money Boy sind begeistert: „Werde nicht mehr bei anderen unswaggy Läden einkaufen“

Wie die Kommentare unter dem Werbeclip auf Youtube unschwer erkennen lassen, trifft Kaufland mit dem Engagement von Money Boy bei seinen Fans voll ins Schwarze. „Sheesh, der Boy rockt einfach diesen Kauflanddrip“, kommentiert ein Nutzer. („Drip“ kommt vom englischen „to drip“ und steht für „gutes Aussehen“ oder „cooles Auftreten“, Anm. d. Red.) „Werde jetzt nicht mehr bei so anderen unswaggy Läden einkaufen, sondern nur noch bei Kaufland“, bekundet ein weiterer Fan. „Der Boi deckt 100 Prozent des täglichen Swagbedarfs“, schreibt ein anderer.

Auch Kaufland zeigt sich über die Kooperation mit dem Kult-Rapper, der seine Karriere vor rund zwölf Jahren mit „Ich dreh den Swag auf“ auf Youtube startete, begeistert. „Mit Money Boy haben wir für unser Frischeversprechen den richtigen Botschafter gewonnen, der die Sprache der Generation Z spricht,“, erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland. Der österreichische Rapper kennt nicht nur die Sprache seiner Generation, er prägt sie auch mit. So gehen zum Beispiel Ausdrücke wie „I bims“ und die sogenannte „Vong“-Sprache auf Money Boy zurück.

Kaufland – neben Money Boy: Liste an Kooperationen mit Social-Media-Stars ist lang

Schon häufiger arbeitete Kaufland mit prominenten Partnern zusammen, die insbesondere in den sozialen Medien große Beliebtheit genießen. Während eine Kooperation mit dem Wendler aufgrund dessen verstörender Corona-Aussagen ein jähes Ende fand, kamen einige weitere Werbedeals im Netz sehr gut an. Zu den Werbepartnern gehören unter anderem Youtuber Crispy Rob, TikTok-Star Herr Anwalt, Food-Influencer Kiki Aweimer alias „Kikis Kitchen“ und Twitch-Streamer Knossi. Unter die Food-Influencer ging auch Rapper Sido, der bei Kaufland seine eigenen Grillprodukte auf den Markt brachte. Vor kurzem veröffentlichten Kaufland und „Die Atzen“ zudem eine neue Version des Partysongs „Disco Pogo“, der umgetextet wurde und sich dem Motto „Mehr sparen mit Kaufland“ widmet. Ganz gleich, wen die Supermarkt-Kette als nächstes engagiert: Schon jetzt ist die Liste der Kooperationen aus Marketing-Sicht ein fabelhaftes Beispiel dafür, um bei jungen Kunden auf dem Radar zu bleiben.