Kein Sieger bei OB-Wahl in Mannheim: Stichwahl am 9. Juli

Teilen

Wahlplakate der Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters von Mannheim, Christian Specht (l, CDU) und Thorsten Riehle (SPD), stehen auf einer Wiese. © Uwe Anspach/dpa

Kein Sieger, aber ein deutliches Ergebnis: Die Mannheimerinnen und Mannheimer müssen in drei Wochen erneut an die Wahlurne, um einen neuen Oberbürgermeister zu bestimmen. Bei der Wahl am Sonntag kam keiner der acht Kandidatinnen und Kandidaten über die Schwelle von 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei der Stichwahl am 9. Juli gewinnt dann der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen.

Mannheim - Klarer Gewinner des erstes Wahlgangs ist der CDU-Politiker Christian Specht. Er kam nach Angaben der Stadt auf 45,6 Prozent der Wählerstimmen und verfehlte absolute Mehrheit damit nur knapp. Specht ist derzeit Erster Bürgermeister von Mannheim und trat als gemeinsamer Kandidat von CDU, FDP und Mannheimer Liste an.

Auf dem zweiten Platz ist der Fraktionschef der SPD im Gemeinderat, Thorsten Riehle. Der Geschäftsführer des Veranstaltungsorts Capitol erhielt 30,2 Prozent der Stimmen. Grünen-Kandidat Raymond Fojkar kam mit 13,8 Prozent auf den dritten Platz. Isabell Belser, die Kandidatin der Linken, erhielt 5,0 Prozent der Stimmen.

Etwas höher als bei der letzten Wahl im Jahr 2015 war die Wahlbeteiligung. Nach Angaben der Stadtverwaltung gaben 32,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - 1,5 Prozentpunkte mehr als 2015.

Mannheim ist mit mehr als 325.000 Einwohnerinnen und Einwohnern - Tendenz steigend - nach Stuttgart und vor Karlsruhe die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg. dpa