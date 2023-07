Kleinflugzeug stürzt im Schwarzwald-Baar-Kreis ab

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag über Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) abgestürzt. Die Maschine war von einem Flughafen im etwa 30 Kilometer entfernten Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) gestartet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeugen beobachteten den Absturz in ein Waldstück und alarmierten die Einsatzkräfte. Was das Unglück verursachte, war demnach zunächst unklar.

Mönchweiler - Der Einsatzort wurde abgesichert. Mehr Details waren vorerst nicht bekannt. dpa