Koalition: Grünen-Fraktionschef Schwarz stellt Fahrplan auf

Vor gut einem Jahr rauften sich Grüne und CDU für eine Neuauflage ihrer Koalition zusammen. Die Opposition nutzte die Landtagssitzung, um Grün-Schwarz durch den Kakao zu ziehen. Nun wollen die jungen Fraktionschefs der Koalition in die Offensive kommen.

Stuttgart - Nach harscher Kritik der Opposition an der Ein-Jahres-Bilanz der Koalition wollen Grüne und CDU das Bild zurechtrücken. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und sein CDU-Kollege Manuel Hagel wollen heute bei einer Pressekonferenz auf der Kulturinsel Stuttgart eine Bilanz ihrer Arbeit ziehen und ihren Fahrplan für dieses Jahr vorstellen.

Schwarz sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir blicken zurück, aber vor allem nach vorne, was wir demnächst umsetzen werden.“ Grüne und CDU würden bald den nächsten Punkt bei der ÖPNV-Strategie angehen: „Ziel ist es, Busse und Bahnen im Sinne der Mobilitätsgarantie auszubauen und für eine bessere Infrastruktur zu sorgen.“

Im Spätsommer wolle man den Strategiedialog für einen Gesellschaftsvertrag zur Landwirtschaft und Ernährung von morgen starten. „Ziel ist es, mehr gesunde Lebensmittel in die Regale zu bringen, für ein auskömmliches Einkommen der Landwirte zu sorgen und die Pestizide auf unseren Äckern zu reduzieren“, sagte Schwarz. Darüber hinaus solle der Strategiedialog innovatives Bauen und bezahlbares Wohnen im Juni beginnen.

Der Grünen-Fraktionschef kündigte zudem an, auch die Reform des Kommunalwahlrechts in diesem Jahr zum Abschluss bringen zu wollen: „Unter anderem werden sich so auch Jugendliche ab 16 Jahren für den Gemeinderat oder Kreistag zur Wahl stellen können.“ Ein weiteres großes Projekt sei die nächste Novellierung des Klimaschutzgesetzes.

Der Veranstaltungsort der Pressekonferenz von Schwarz und Hagel ist eine interessante Wahl, denn bei dem Gelände handelt es sich um einen ehemaligen Güterbahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt, der Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte sowie Flüchtlinge sein will.

In der Landtagsdebatte am Mittwoch hatten SPD und FDP kein gutes Haar an der Regierung gelassen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch nannte es „peinlich“, dass es kaum Fortschritt beim Ausbau der erneuerbaren Energien gebe. Der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fehle es an Gestaltungswillen und Konsens. Die FDP sprach von „Arbeitsverweigerung“ bei Grün-Schwarz.

Die Neuauflage der Koalition im Land aus Grünen und CDU war am 12. Mai 2021 gestartet. Möglich wäre auch eine Ampel der Grünen mit SPD und FDP gewesen. Doch nach den Sondierungen entschied sich Kretschmann für Koalitionsverhandlungen mit der CDU, obwohl diese bei der Landtagswahl hohe Verluste eingefahren hatte. Das führte zunächst zu Widerstand im Grünen-Landesvorstand, der aber später einlenkte. dpa