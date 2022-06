Koffer-Chaos am Flughafen: Was tun, wenn das Gepäck verschwindet?

Teilen

Was tun, wenn am Flughafen das Gepäck verschwindet? (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

An mehreren Flughäfen des Landes herrscht derzeit gewaltiges Chaos – auch, was den Koffer-Transport betrifft. Lesen Sie hier, was zu tun ist, wenn das Gepäck verschwindet:

Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränkter Luftraum sorgen seit Wochen für Chaos an Flughäfen im ganzen Land. Vor allem aus Frankfurt, Düsseldorf und Berlin kommen Beschwerden über Wartezeiten von bis zu fünf Stunden, spontan ausfallenden Flügen und fehlenden Gepäckstücken. Sollten auch Sie ihr Gepäck zu spät oder gar nicht nach einem Flug erhalten, gibt es einiges, was zu berücksichtigen ist.

HEIDELBERG24 erklärt, was Sie bei fehlendem Gepäck am Flughafen tun müssen.

Weil während der Corona-Pandemie tausende Mitarbeiter an den Flughäfen entlassen worden sind, fehlen diese heute. Zwar ist mittlerweile neues Personal eingestellt worden, die Einarbeitung dauert aber noch. Da an allen Stellen die Leute fehlen, kann auch das Gepäck nicht mehr richtig registriert und transportiert werden. (dh)