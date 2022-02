Kretschmann schweißt, schnitzt und hobelt fürs Leben gern

Winfried Kretschmann betrachtet beim Besuch der Handwerksakademie Werkstücke von Auszubildenden. © Stefan Puchner/dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann betrachtet sich selbst als handwerklich geschickt. Er habe erst in den Weihnachtsferien eine Holzbank angefertigt, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag beim Besuch der handwerklichen Bildungsakademie der Handwerkskammer Ulm.

Ulm - Eine Woche habe er daran gearbeitet, vier Personen fänden darauf Platz. In dem Dorf, in dem er aufgewachsen sei, sei sein Nachbar Schmied gewesen. „So ein Schmied ist natürlich interessanter als ein Lehrerhaushalt, in dem ich selber aufgewachsen bin“, erzählte der Regierungschef. „Sie können sich vorstellen, dass ich da meistens war. Da habe ich die Liebe zum Handwerk entdeckt.“

Der Sohn des Schmieds sei sein Freund gewesen, berichtete Kretschmann weiter - und der habe gedacht, er könne schweißen. „Nachher hatten wir beide eine schwere Augenentzündung.“ Kretschmann erzählte, er habe selber später mal einen Schweißkurs gemacht - das sei ein tolles Erlebnis gewesen. Das Handwerk sei eine große Leidenschaft von ihm. „Ich bin froh, dass ich einfach auch noch was Praktisches kann.“ dpa