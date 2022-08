Kretschmann und Söder wollen Südschiene stärken

Teilen

Winfried Kretschmann (Bündnis90/Die Grünen,l), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Stefan Puchner/dpa

Baden-Württemberg und Bayern wollen die sogenannte Südschiene stärken und gemeinsam gegen mögliche Benachteiligungen durch den Bund vorgehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Montag bei einem Treffen mit seinem bayerischen Amskollegen Markus Söder (CSU) in Neu-Ulm, es dürfe im Bund und den anderen Ländern nicht der Eindruck entstehen:

Neu-Ulm - „Wir sind reich und uns kann man einfach nur schröpfen. Die Mentalität ist weit verbreitet.“

Es gehe zum Beispiel nicht, dass Süddeutschland erst nach 2030 an das Wasserstoff-Netz angebunden werde. „Das ist viel zu spät.“ Der Grüne kündigte an: „Deswegen stellen wir uns auf die Hinterbeine.“ Söder sagte: „Wenn der süddeutsche Motor nicht läuft, hat Deutschland ein Problem.“ Er beklagte, dass die Ampel-Regierung kaum mit den Ländern kommuniziere und deren Interessen zu wenig berücksichtige. So würden bei den Vorplanungen des Bundes für Wasserstoff-Leitungen die Länder im Norden begünstigt. „Das ist eine Sackgassenplanung“, sagte Söder. dpa