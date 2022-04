Kretschmann: Windkraft nicht verantwortlich für Vogelsterben

Der Schutz von Vögeln ist für den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann kein Argument gegen den Bau von Windrädern. 290 Millionen Vögel würden jedes Jahr „gekillt“, allein 100 Millionen durch Katzen, sagte der baden-württembergische Regierungschef am Donnerstag bei einem Podiumsgespräch in Zürich. Die meisten sterben nach seinen Worten zudem nicht durch den Flug gegen die Rotorblätter, sondern prallen gegen den Turm.

Zürich - Das könne man vermeiden, indem man die Türme anmale. „Der Zusammenhang zwischen Windkraft und Vogelsterben ist künstlich und quantitativ gar nicht erheblich“, so Kretschmann.

Er räumte ein, dass Windräder einen starken Einschnitt in die Landschaft bedeuteten, aber das müsse man halt hinnehmen. „Man kann sie ja nicht in den Keller bauen, also sieht man sie.“ Wenn man das aber nicht mache, werde der Klimawandel die Landschaften so stark zerstören, dann gebe es den deutschen Wald nicht mehr. dpa