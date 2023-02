„Lach mich kaputt“: Mann erzählt, was passiert, wenn Schwaben sich im Urlaub treffen

Aurel Mertz erzählt bei TikTok eine amüsante Urlaubsgeschichte aus Mexiko. © Aurel Mertz/TikTok

Der Stuttgarter Komiker Aurel Mertz war in Mexiko im Urlaub und traf dort ausgerechnet auf Schwaben. Eine witzige Anekdote dazu erzählte er in einem TikTok-Video.

Stuttgart - Es ist ein Szenario, was so gut wieder jeder aus dem Urlaub kennen dürfte: Man kann noch so weit wegfliegen, trotzdem trifft man früher oder später auf deutsche Reisende. So erging es auch dem Komiker Aurel Mertz, wie er in einem TikTok-Video verriet, das mehr als 30.000 Mal gelikt wurde (Stand: 9. Februar), berichtet BW24.

Der Stuttgarter, der im ZDF auch eine Satireshow hat, erzählte dabei von seinem Trip nach Mexiko. Dort war er in einem „Beachort“, der sich Mazunte nennt. Und gerade als er vor seinem Hotel stand, hörte er plötzlich eine Frau im tiefsten Schwäbisch sprechen: „Martin, jetzt müsset ma so dringend noch a Foto mache, ge? Kannsch ma bissle jetzt hier, oh noi, jetzt reiset mir hier ab und wir hän überhaupt koi Foto vom Hotel ghabt, ge?“

Stuttgarter Comedian Aurel Mertz macht im Mexiko-Urlaub eine ganz besondere Schwäbisch-Erfahrung

Eine Situation, auf die Mertz im ersten Moment wohl gut und gerne hätte verzichten können. Zumindest dachte der Mann aus Stuttgart sich: „Oh Gott!“ Dann beschloss er aber, sich daraus einen Spaß zu machen und schwätzte die Dame im feinsten Schwäbisch an: „Ja, soll ich Ihne helfe?“

„Da hat sie fast die Seele aus ihrer Brust rausgeschisse vor Freude”

Eine Frage, mit der er bei der schwäbischen Urlauberin auf offene Ohren stieß. Die antwortete nämlich umgehend und sagte: „Ha noiii, des isch jo subbr. Ja klar kannscht du a Foto mache.“ Dass sie ausgerechnet im fernen Mexiko auf einen Schwaben traf, darüber freute sie sich nochmal besonders: „Die Engel reiset nie alleine.“ Mertz: „Da hat sie fast die Seele aus ihrer Brust rausgeschisse vor Freude.”

Eine verrückte Geschichte, die auch im Netz bei den Menschen für Begeisterung sorgte. „Das Video hat mir jetzt ein richtig dickes Lächeln ins Gesicht gebracht“, meinte einer. „Süß, die Schwaben“, schrieb eine andere. Wiederum eine Userin freute sich: „Ich liebe Schwäbisch. Mein absoluter Lieblingsdialekt.“ Eine meinte auch: „Ich lach mich kaputt.“

„Es ist halt echt so, sobald ich im Ausland Schwaben höre, freue ich mich“

Ein Blick in die Kommentare unter dem kurzen Video des Komikers zeigt: Er ist nicht der einzige, der bereits eine solche Erfahrung im Urlaub gemacht hat. „Mann kennt es zu gut“, schreibt eine Userin. „Es ist halt echt so, sobald ich im Ausland Schwaben höre, freue ich mich“, kommentiert ein junger Mann zustimmend. „Ich habe mal auf Mallorca an einem Tisch gegessen und als ich meinen Heimatort erwähnt habe, haben die Omis hinter mir geschrien vor Freude“, berichtet eine andere Nutzerin.

