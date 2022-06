Lamborghini-Fahrer steuert Luxus-Wagen gegen Leitplanke – Polizei beziffert hohen Unfall-Schaden

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Der Schriftzug des Fahrzeugherstellers Lamborghini ist am Heck eines gelben Lamborghini Urus zu sehen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Ein Totalschaden und zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort: ein Lamborghini-Unfall sorgte am Montagabend für Aufregung in Baden-Württemberg.

Mundelsheim - Ein Verkehrsunfall mit sehr hohem Schaden hat sich am Montagabend gegen 21.10 Uhr auf der BAB 81, Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ereignet. Während der Lamborghini-Fahrer bei dem Aufprall nur leicht verletzt wurde, wurde sein Fahrzeug stark beschädigt. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Lamborghini-Fahrer steuert Luxus-Wagen gegen Leitplanke – Polizei beziffert hohen Unfall-Schaden

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, stieß der 37-jährige Fahrer eines Lamborghini aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke. Der Mann wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Sein Lamborghini jedoch wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Wie die Polizei weiter erklärt, wird der Sachschaden auf etwa 205.000 Euro geschätzt.

Am Unfallort waren zahlreiche Einsatzkräfte: die Feuerwehr Mundelsheim war zum Entfernen von Betriebsstoffen auf der Fahrbahn vor Ort. Zudem rückten ein Rettungswagen sowie zwei Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Heilbronn an den Unfallort aus. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Polizei in der Mitteilung weiter erklärt, werden Zeugen gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Montag in Bayern. Ein Lkw durchbrach am frühen Morgen die Mittelleitplanke auf der A6. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit anderen Fahrzeugen.