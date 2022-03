Landesbischof ruft Synode zu gemeinsamer Lösung für Wahl auf

Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, spricht. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach der vorerst gescheiterten Wahl eines neuen württembergischen Landesbischofs hat der Amtsinhaber Frank Otfried July die Landessynode aufgerufen, eine Lösung für die festgefahrene Suche nach einer Nachfolge zu finden. Die Vertreter im Kirchenparlament müssten sich der Ausstrahlung nach außen bewusst sein, sagte July am Freitag bei der Frühjahrstagung der Landessynode in Stuttgart.

Stuttgart - Viele Menschen könnten nur „schwer verstehen, was geschieht oder was nicht geschieht“.

Demokratische Wahlprozesse könnten zwar schmerzliche Entwicklungen nehmen, betonte der Bischof. Aber die Kirche dürfe nicht „in eine Innenlogik unserer Synode hineinfallen“. Sie müsse auch die Außenlogik betrachten. Außerdem müsse sie zeigen, dass sie auch weiterhin „in guter Gesprächsbereitschaft unterwegs“ sei. Er hoffe, dass die fraktionsähnlichen Gesprächskreise der parlamentsgleichen Synode eine gute Lösung fänden. „Das ist eben auch wichtig für das, was wir in die gesellschaftliche Öffentlichkeit transportieren.“

Am Vortag hatte auch nach vier Wahlgängen und stundenlangen Beratungen keiner der drei Kandidierenden in der Synode eine ausreichende Zahl von Vertretern von sich überzeugen können. Zunächst bleibt weiter unklar, wie es nun weitergeht. In der Nacht hatte der Nominierungsausschuss beraten, ob die Wahl komplett vertagt oder erneut abgestimmt wird. Über das weitere Vorgehen wollte die Kirche am Freitag entscheiden.

July erreicht im Juli die Altersgrenze von 68 Jahren. Er ist seit dem Jahr 2005 im Amt. Der künftige Amtsinhaber wird für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt und am 24. Juli in Stuttgart ins Amt eingeführt. Er wird Oberhirte für rund 1,9 Millionen Protestanten in Württemberg. dpa