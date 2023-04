Lastwagen mit elf Tonnen Flüssiggas rutscht in Graben

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein mit Flüssiggas beladener Lastwagen ist bei einem Unfall in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) von der Straße in eine Graben gerutscht. Der Lastwagen wurde etwa acht Stunden nach dem Unfall geborgen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Laster war demnach mit elf Tonnen Flüssiggas beladen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer am Dienstagabend mit dem Fahrzeug von der Straße ab.

Remshalden - Er blieb unverletzt.

Weil ein hinzugerufener Abschleppdienst den Lkw nicht bergen konnte, wurden die Polizei und Feuerwehr hinzugezogen, wie es in der Mitteilung hieß. Mit Hilfe von 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen wurde der Lkw demnach mit Seilen gegen ein weiteres Abrutschen gesichert. Zum Abpumpen und dem Abtransport des Flüssiggases waren weitere Spezialfahrzeuge erforderlich. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt. dpa