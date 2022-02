Leverkusen mit Hradecky, aber ohne Kossounou gegen Stuttgart

Kapitän Lukas Hradecky wird im Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart wieder ins Tor von Bayer Leverkusen zurückkehren. „Er ist gesund, in guter Verfassung und hatte die ganze Woche keine Symptome mehr. Von daher ist das kein Problem“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag. Hradecky hatte wegen eines positiven Corona-Tests das 5:

Leverkusen - 2 in der Vorwoche in Dortmund verpasst und konnte sich am Mittwoch freitesten.

Verzichten muss der Fußballcoach gegen den Tabellenvorletzten aber auf Abwehrspieler Odilon Kossounou. Der Ivorer, der wegen des Afrika-Cups drei Spiele verpasst hatte und gegen Dortmund wieder eingewechselt wurde, falle wegen einer Muskelverletzung etwa eine Woche aus, erklärte Seoane. Innenverteidiger-Kollege Edmond Tapsoba, der für Burkina Faso beim Afrika-Cup spielte und erst am Mittwoch zurückkam, stehe dagegen „zu 100 Prozent zur Verfügung.“

Nach zwei Siegen mit je fünf erzielten Treffern will der Schweizer Trainer gegen die Schwaben „das Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl mitnehmen“, warnte aber vor Übermut: „Es gibt in jedem Spiel Verbesserungspotenzial. Und jedes Spiel beginnt bei null.“ Stuttgart sei eine „spielerische Mannschaft, die im Moment unter Wert geschlagen wird.“ dpa