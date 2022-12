„So haben wir das noch nie gehabt“: Lokführer steuert mit 2,8 Promille S-Bahn durch Stuttgart

Von: Momir Takac

Ein Fahrer der Linie S60 steuerte seine S-Bahn sturzbetrunken durch Stuttgart. © IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Ein Lokführer hat in Stuttgart eine außergewöhnliche Promille-Fahrt hingelegt. Mit seiner S-Bahn rauschte er an Bahnhöfen vorbei und ließ Fahrgäste nicht aussteigen.

Stuttgart – Bei der Deutschen Bahn ist man entsetzt, die Bundespolizei spricht von einem „herausragenden“ Sachverhalt: In Stuttgart hat ein Mann völlig betrunken seine S-Bahn durch die Stadt manövriert. Während Meldungen über betrunkene und randalierende Fahrgäste in S-Bahnen häufiger vorkommen, nimmt dieser Fall offenbar eine neue Dimension an.

Nachdem Beamte der Bundespolizei den 43-Jährigen am Donnerstagabend (15. Dezember) gestoppt hatten, zeigte der Alkomat satte 2,8 Promille Alkohol im Blut an. „So haben wir das noch nie gehabt“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei, die sich lediglich an einen Fall erinnerte, bei dem ein Betrunkener in einem Führerhaus gesessen, die Bahn aber nicht gesteuert hatte. Der Lokführer war selbst am Freitagvormittag noch nicht vernehmungsfähig.

Lokführer steuert S-Bahn mit 2,8 Promille durch Stuttgart

Die Polizei ist froh, dass die Promille-Fahrt nicht schlimmer endete. Der Mann hatte seinen Dienst am Donnerstag um 13.38 Uhr angetreten, aus dem Verkehr genommen wurde er erst, nachdem er an der Haltestelle Rutesheim einfach durchgerauscht war. Eine Frau hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Ihre Tochter saß offenbar in der S-Bahn.

Davor legte der sturzbetrunkene 43-Jährige einen regelrechten Chaostrip hin. An manchen Stationen soll er gar nicht gehalten haben, Türen öffnete er oft nicht, oder wenn doch, verspätet. Bei Durchsagen soll er sich abfällig über seinen Job und Arbeitgeber geäußert haben.

Betrunkener Lokführer fährt mit S-Bahn zum Abschluss noch eine ungeplante Schleife

Die Trunkenheitsfahrt endete am Bahnhof Korntal-Münchingen. Zuvor hatte der S-Bahn-Fahrer an der Endhaltestelle Weil der Stadt noch alle Fahrgäste aussteigen lassen und anschließend eine ungeplante Schleife gemacht. Nach der Durchführung eines Alkoholtests kam er in ein Krankenhaus. Er gab noch an, bereits vor Dienstbeginn Alkohol getrunken zu haben.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt. Laut der Deutschen Bahn wird der Mitarbeiter bis auf Weiteres nicht mehr im Fahrbetrieb eingesetzt. Der Triebfahrzeugführerschein werde sofort eingezogen und dem Eisenbahnbundesamt übergeben, sagte eine Sprecherin. Anfang 2019 hatte ein betrunkener ICE-Führer den Halt in Wittenberg verpasst. Der Blutalkoholtest hatte einen ähnlich hohen Wert ergeben. (mt/dpa)