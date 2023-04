Lotto-Millionär Chico besucht Mannheim und lobt Schönheit der Stadt

Von: Sina Alonso Garcia

Überwältigt von seinen Gefühlen: Lotto-Millionär Chico unterwegs in Mannheim. © TikTok/mister.kay1

Im Herbst gewann er zehn Millionen Euro im Lotto und lebt seither im Luxus. Dennoch kann Millionär Chico sich offenbar noch an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Ein virales Video zeigt ihn völlig überwältigt bei einer Autofahrt durch Mannheim.

Mannheim - Obwohl er mehrfach im Lotto gewonnen hat, kann sich Kürsat Yildrim – auch Chico genannt – offenbar noch an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Ein virales Video auf TikTok zeigt den Dortmunder bei einer Autofahrt durch Mannheim. Der Anblick der Stadt verschlägt ihm sichtlich den Atem.

Lotto-Chico im Freudentaumel: „Boah, guck mal wie schön es hier ist!“

Es ist das erste mal, dass Chico die Quadratestadt besucht. Hinter der Fensterscheibe blickt er auf einen Park unter strahlend blauem Himmel. „Boah“, staunt er. „Was ist das denn hier?“ Ein Mitfahrer klärt ihn auf: „Wasserturm – das Symbol von Mannheim.“ Chico kommt derweil aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Boah, guck mal, wie schön es hier ist!“

Beseelt und zufrieden stellt Chico fest: „Jetzt kann ich auch mal sagen, ich war in Mannheim!“ Sein Fazit: „Mannheim ist schon schön.“ Auf TikTok findet das Video viel Beachtung. Gerade einmal zwei Tage nach dem Upload hat es mehr als 776.900 Aufrufe und mehr als 25.700 Likes (Stand: 12. April, 11.01 Uhr). Während manche Nutzer Chicos Mannheim-Liebe feiern, können andere seine Euphorie nicht nachvollziehen. „In welchem Mannheim ist der Digga?“, fragt ein User scherzhaft. „Mannheim und schön!“, schreibt ein weiterer. „Der soll mal nach Heidelberg gehen.“ Viele sind der Meinung: Mannheim ist „überhaupt nicht schön“ – sondern „hässlich“.

Lotto-Millionär Chico lebt im Luxus – und lässt auch seine Familie teilhaben

Nachdem der ehemalige Stahlarbeiter aus Dortmund im September fast zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, hat er zunächst reichlich Schulden aus der Vergangenheit beglichen. Zudem schaffte er sich einige Luxusgüter an – etwa einen Ferrari 488 Pista für 750.000 Euro, einen Porsche Turbo S2 für 300.000 Euro – sein „Alltagswagen“ – sowie Uhren und Diamanten im Wert von insgesamt 500.000 Euro. Außerdem hat Chico seine Familie an seinem Lotto-Gewinn teilhaben lassen. Seinem Bruder hat er einen Ferrari spendiert, seinem Vater einen Mercedes.

Nur sechs Wochen nach seinem ersten Lotto-Gewinn hatte Chico eine weitere Glückssträhne – und sahnte einen Gewinn in Höhe von 1.700 Euro ab. Mitte Mai 2023 folgte die nächste Überraschung: Chico bekam einen Lottoschein von einem Kumpel geschenkt – und räumte zum dritten Mal ab. Diesmal gewann der Dortmunder 2.684,90 Euro.

Lotto-Millionär Chico: So viel ist von seinem Gewinn noch übrig

Chicos neu gewonnenes Luxusleben hat seinen Preis: So bilanzierte kürzlich ein Steuerberater, dass inzwischen noch rund sechs Millionen Euro von dem Gewinn übrig sein dürften. Das übrige Geld will Chico sinnvoll anlegen – etwa in Form von Immobilien oder Aktien. Auch seine verstärkte Medienpräsenz und das damit verbundene Interesse an seiner Person könnte sich der Dortmunder zunutze machen. Ein Finanzexperte schlägt vor, dass Chico ein Unternehmen gründen und sich bewusst als Marke präsentieren könnte. Man darf gespannt sein, was er als nächstes ausheckt.