Mann tötet Vater und fährt auf Flucht in Radlergruppe – Polizei nennt neue Details

Von: Jennifer Lanzinger, Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann bringt zunächst seinen Vater um und rast anschließend auf der Flucht in Mannheim in eine Radlergruppe. © Marvin Riess/Imago

Ein 36-Jähriger soll in Rheinland-Pfalz seinen Vater getötet haben. Bei der Flucht fuhr er in Mannheim in eine Radlergruppe - eine Frau kam ums Leben. Nun äußert eine Nachbarin weitere Details.

Update vom 14. Juni, 12.57 Uhr: Das Bild der tragischen Ereignisse am Sonntag in Mannheim wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft und Polizei klarer. Doch der Tatverdächtige ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, war der 36-Jährige bei seiner Festnahme kollabiert und ist seitdem nicht mehr ansprechbar. Nach bisherigen Erkenntnissen war der psychisch kranke Verdächtige war auf der Flucht gewesen und schließlich in Mannheim in den Rhein gesprungen. Die Wasserschutzpolizei rettete den 36-Jährigen aus dem Fluss. Wann man ihn befragen kann, ist Angaben des Polizeisprechers zufolge unklar, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Mannheim: Nach Todesfahrt Tatverdächtiger bei Festnahme kollabiert

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 36-Jährige seinen Vater (69) getötet hat. Dann flüchtete der Tatverdächtige mit dem Auto seiner Mutter und raste „wahrscheinlich absichtlich“ in eine Gruppe von vier Radfahrern. Eine 71-Jährige starb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Zwei Männer sind mit schweren Verletzungen weiterhin im Krankenhaus, ein dritter war bereits am Montag aus der Klinik entlassen worden. Nach den Kollisionen mit den Radfahrern steuerte der 36-Jährige seinen Wagen noch bis ans Ende der Graßmannstraße. Dort stieg er aus dem Wagen aus und flüchtete zu Fuß weiter. Dann zog der Tatverdächtige laut Polizei einen Teil seiner Kleider aus und sprang in den Rhein.

Mann tötet Vater und fährt auf Flucht in Radlergruppe – Nachbarin mit schlimmen Details: „Tu es bitte nicht!“

Update vom 14. Juni, 6.40 Uhr: Bereits am Montag veröffentlichte die Polizei neue Details zu der furchtbaren Tat in Mannheim (siehe Update vom 13. Juni, 12 Uhr). Ein 36-Jähriger hatte mutmaßlich zunächst seinen Vater getötet, dann seinen Wagen offenkundig absichtlich in eine Gruppe von mehreren Radfahrern gesteuert. Eine Frau überlebte den Zusammenstoß nicht, drei weitere Radfahrer wurden zum Teil schwer verletzt.

So viel steht ersten Erkenntnissen zufolge bereits fest: Der Mann ist den Angaben zufolge psychisch krank und befand sich deshalb in ärztlicher Behandlung. Bis etwa eine Woche vor den Ereignissen in Ellerstadt und Mannheim war er in einer Klinik stationär untergebracht gewesen. Die Taten soll er nach Angaben der Behörden wohl in einem psychischen Ausnahmezustand verübt haben.

Wie Bild nun berichtet, soll die Mutter des Tatverdächtigen die Tat an ihrem Mann offenbar hautnah miterlebt haben. Demnach habe eine Nachbarin der Familie am Sonntag Schreie aus dem Wohnhaus gehört. „Sie rief immer wieder: Tu es bitte nicht! Tu es bitte nicht!“, so die Nachbarin gegenüber dem Blatt. Wie Bild von Nachbarn der Familie erfahren haben will, sollen sich Vater und Sohn immer wieder gestritten haben. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, trat der 36-Jährige die Flucht an. Danach habe der Mann, davon gehen Ermittler aktuell aus, seinen Wagen absichtlich in die Radfahrer-Gruppe gelenkt.

Mannheim: Mann steuert Wagen in Radlergruppe - Polizei veröffentlicht neue Details

Update vom 13. Juni, 12 Uhr: Nach dem tragischen Vorfall in Mannheim vom Sonntagabend gibt es nun weitere Informationen von der Polizei. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, befand sich der 36-jährige Tatverdächtige nach bisherigen Ermittlungsergebnissen aufgrund einer psychischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung. Bis vor etwa einer Woche soll er stationär in einer Klinik aufgenommen worden sein. „Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Taten in einem psychischen Ausnahmezustand verübt wurden“, so die Polizei weiter.

Wie die Polizei erklärt, flüchtete der Mann mit dem Fahrzeg seiner Mutter noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. In der Rhenaniastraße in Mannheim kollidierte der Mann auf einer Strecke von etwa anderthalb Kilometern mit insgesamt drei Radfahrern und einer Radfahrerin. Die 71-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Wie die Polizei weiter erklärt, sei es nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wahrscheinlich, dass der Tatverdächtige die Radfahrer absichtlich anfuhr.

Nach den Kollisionen steuerte der Tatverdächtige sein beschädigtes Auto noch bis an das Ende der Graßmannstraße. Er flüchtete anschließend zu Fuß weiter, zog sich teilweise aus und sprang in den Rhein. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte schnell zum Erfolg, der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Von den drei Verletzten konnte mittlerweile einer aus der Klinik entlassen werden. „Es wird die einstweilige Unterbringung des nach derzeitigen Erkenntnissen bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angestrebt“, so die Polizei weiter.

Mann tötet eigenen Vater und fährt auf Flucht in Radlergruppe - Frau stirbt, drei Personen schwer verletzt

Ursprungsmeldung: Mannheim – Einem 36-Jährigen werden gleich zwei gravierende Straftaten zur Last gelegt: Zunächst tötete er Ermittlern zufolge mutmaßlich seinen Vater, dann setzte er sich in ein Auto und steuerte es in eine Gruppe von Radfahrern - eine Frau überlebte den Vorfall in Mannheim nicht.

Mannheim: Mann fährt in Radlergruppe - Frau stirbt

Ein Mann soll erst seinen Vater getötet und auf der Flucht mit seinem Auto vier Radfahrer angefahren haben - eine 71-Jährige starb. Die drei anderen Radfahrer wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mit.

Flüchtiger Autofahrer fährt in Radlergruppe - Er soll zuvor seinen Vater getötet haben

Der inzwischen festgenommene 36-Jährige wird verdächtigt, am Sonntag kurz nach 18 Uhr seinen Vater (69) in Ellerstadt in Rheinland-Pfalz getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst im Dunklen.

Danach flüchtete er laut vorläufigen Ermittlungen noch vor Eintreffen der Polizei per Auto. Im baden-württembergischen Mannheim sei der Wagen dann mit den vier Radlern kollidiert, der Fahrer wieder geflüchtet - letztlich zu Fuß. Schließlich sei er dann in den angrenzenden Rhein gesprungen.

Flüchtiger Autofahrer fährt in Mannheim in Radlergruppe - 71-Jährige tot

„Durch Polizeikräfte konnte der Mann, welcher sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schließlich festgenommen werden“, so die Ermittler. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur am späten Abend, es gebe bislang keine Erkenntnisse dazu, dass die Taten politisch motiviert sein könnten. Offen blieb zunächst, ob der Tatverdächtige vorher schon polizeibekannt gewesen war.

Auch die genauen Umstände der Festnahme am Rhein waren Stunden später noch ungeklärt. Bei der Verfolgungsjagd kamen den Ermittlern zufolge ein Hubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei zum Einsatz.

Der Unfallort an der Mannheimer Rhenaniastraße war am Sonntagabend weiträumig abgesperrt. (kam/dpa)

Nach der Messer-Attacke in der Hochschule Hamm-Lippstadt ist ein Opfer gestorben. Drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei prüft einen Amok-Verdacht.