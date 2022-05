Nach erschreckendem Fall mit Todesfolge in Mannheim: Wann ist Polizeigewalt zulässig?

Nach dem Mannheimer Todesfall im Zuge einer Polizeikontrolle gibt es Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Nun äußert sich der Gewerkschaftsvorsitzende zur Frage: Was darf die Polizei?

München – Ob der Fall George Floyd, umstrittene Pfefferspray- und Schlagstockeinsätze auf Demonstrationen oder die Kontrolle eines 47-Jährigen, die am Montag, 2. Mai in Mannheim tödlich endete – die Thematik der sogenannten Polizeigewalt ist immer wieder von trauriger Aktualität. Doch was ist den Ordnungshütern in puncto physische Auseinandersetzung erlaubt und wo fängt die Körperverletzung an?

Gewalt als Mittel der Polizei – Das ist die Gesetzeslage in Deutschland

Die Polizei ist, wie jede staatliche Gewalt, an das Grundgesetz gebunden – das stellt dessen Artikel 20 Absatz 3 klar. Eingriffe in die Freiheiten der Bürger und Bürgerinnen sind daher nur erlaubt, sofern sie sich im Lichte des Gesetzes rechtfertigen lassen. Andererseits ist zu bedenken, dass die Polizei in ihrer Funktion als Exekutivorgan vor allem präventive Zwecke verfolgen können soll. Das bedeutet, dass es Aufgabe der Polizei ist, mögliche Gefahren bereits im Vorfeld abzuwehren, sodass es gar nicht erst zu Straftaten und ähnlichem kommt. Insofern ist es – nicht nur bei der Stellung von Tätern, sondern eben bereits zur Verhinderung von Taten – gesetzlich vorgesehen, dass die Beamten gewisse Befugnisse haben, damit sie ihre Aufgabe effektiv erledigen können.

Während einige Teile des exekutiven Apparats auf Bundesebene reglementiert sind, ist allgemeine Polizei- und Sicherheitsrecht, wie sich aus den Artikeln 30, 70ff. des Grundgesetzes ergibt, grundsätzlich Ländersache. Insofern ist in jedem Bundesland ein Gesetz zu finden, das Einsatzfelder und Befugnisse der Polizei regelt. Grundsätzlich ist nämlich jedes Handeln der Ordnungshüter ein Eingriff in die Freiheit des Betroffenen, sodass genau festgelegt werden muss, was die Beamten dürfen und was nicht. So regeln die entsprechenden Polizeiaufgabengesetze beispielsweise das Recht, die Identität einer Person festzustellen, einen Platzverweis zu erteilen oder einen Gegenstand zu konfiszieren. Im Falle, dass den Anweisungen der Beamten keine Folge geleistet wird, stellt das jeweilige Regelwerk weiterhin mehrere Durchsetzungsmittel zur Verfügung. Zu diesen sogenannten Zwangsmitteln zählt neben der Ersatzvornahme und dem Zwangsgeld auch der unmittelbare Zwang.

Physische Mittel der Polizeiarbeit: Unmittelbarer Zwang oder ungerechtfertigte Gewalt?

Der unmittelbare Zwang, also das tatsächliche Erzwingen einer Handlung, Duldung oder Unterlassung, ist jedoch als schärfstes Schwert der Polizei grundsätzlich nur zulässig, wenn alle anderen, milderen Mittel versagen würden. Physische Gewalt, Handfesseln, Schusswaffen und Konsorten sind also nicht erlaubt, solange es eine gleich effektive Alternative gäbe, die genauso wirksam ist. Die Beurteilung wird dabei „ex ante“ vorgenommen. Dies bedeutet, dass die Polizisten vor dem Einsatz des Zwangs gewissenhaft abwägen müssen, inwieweit die intendierte Maßnahme angebracht ist, anstatt sich im Nachhinein der Einsicht zu stellen, dass das gewählte Mittel sich doch als unverhältnismäßig entpuppt hat.

Allerdings sind es genau diese Fälle, die immer wieder öffentliche Empörung provozieren. Denn oftmals erscheint das Einschreiten der Polizisten als unberechtigt oder schlichtweg zu hart. Im Interview mit dem SWR stellte sich Thomas Mohr, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft in Mannheim, insbesondere in Anbetracht der aktuellen Vorkommnisse, daher nun der Frage: Was darf die Polizei?

Polizeieinsatz – Nach erschreckenden Videos aus Mannheim: Gewerkschaftsvorsitzender bezieht Stellung

Mohr, der die Geschehnisse in Mannheim bedauert und darauf hinweist, dass diese umfassend aufgeklärt werden müssen, betont, dass der unmittelbare Zwang gerade in Fällen, in denen die Beamten auf aggressiven Widerstand treffen, unverzichtbar ist. „Eine Person ist renitent, schlägt gegen die Einsatzkräfte“, so skizziert der Gewerkschaftschef eine einschlägige Situation. In diesen Fällen dürften die Beamten auch physische Gewalt anwenden. „Dann kann man die Person auf dem Boden fixieren und auch mit Schlägen gegen den Körper den Widerstand brechen.“ Dieses Verhalten sei schon zur „Eigensicherung“ nötig.

Blumen und Kerzen stehen an dem Ort, an dem ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist. © René Priebe/PR-Video /dpa/Archivbild

„Gerade bei solchen Personen, die - ich sage es jetzt mal ganz salopp und nicht negativ gemeint - kein normales Verhalten an den Tag legen“, so Mohr, müsse der Abwehr potenzieller Gefahren sogar verstärktes Augenmerk gelten. Damit bezieht sich der Gewerkschaftler auf die Tatsache, dass der in Mannheim verstorbene Mann offenbar unter psychischen Problemen litt. „Das war der Marktplatz in Mannheim, da ist ja auch viel Publikum unterwegs“, so Mohr. Weil man nicht wisse, wie die besagte Person auf die Gegenwart der Polizei reagieren werde, sei eine Eskalation der Situation in solchen Fällen dringend zu verhindern.

Polizei – Gewerkschaftschef äußert sich zu Mannheimer Todesfall: „Auch für uns ein trauriger Verlauf“

Die Geschehnisse am Mannheimer Marktplatz, bei denen ein 47-jähriger Mann ums Leben kam, seien nach den Informationen, die Mohr bereits erhalten habe, wohl als klassische Widerstandshandlung des Betroffenen zu klassifizieren, die die Beamten mit physischer Gewalt beantworten dürften. „Das heißt, die Person hat sich vehement gewehrt, hat wohl auch im Vorfeld die Polizeibeamten attackiert und dann kam es zu dieser Situation, mit dem auch für uns traurigen Verlauf.“ Dennoch sei eine minutiöse Untersuchung der Vorkommnisse wichtig.

Die Videoaufnahmen, die im Internet kursieren, sowie eventuelle Bodycam-Aufzeichnungen der Beamten könnten zwar bei der Aufklärung des Geschehenen hilfreich sein; allerdings sei es „natürlich sehr pietätlos“, so Mohr, „dass man hier einfach ein Video eines Menschen teilt, der sich dagegen nicht mehr wehren kann. Das wird einfach ins Netz gestellt, um hier Klicks zu generieren, um hier auch Hetze gegen die Polizei zu betreiben“. Auch der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg, Gundram Lottmann, kritisierte bereits die „Vorverurteilungen“, die solche Videos in der Bevölkerung auslösen würden.

Das Landeskriminalamt wird nun als „unabhängige Dienststelle“ die Vorkommnisse untersuchen, so Mohr. Dies sei ein Standardprozedere, wann immer „ein Mensch zu Tode gekommen ist“. (askl)