Mehr Flüchtlinge aus Ukraine: Messe Sindelfingen öffnet

Im Südwesten sind am Donnerstag so viele ukrainische Kriegsflüchtlinge in den Erstaufnahmestellen des Landes angekommen wie noch nie seit Kriegsbeginn. Es sei mit 610 Menschen aus der Ukraine der bisherige Höchststand erreicht worden, sagte Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) am Freitag am Rande eines Besuchs in Straßburg der Deutschen Presse-Agentur.

Straßburg/Stuttgart - Damit seien bisher in den über fünf Wochen seit Beginn des russischen Angriffskriegs etwa 11.000 ukrainische Flüchtlinge in Baden-Württemberg in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes angekommen.

Gentges rechnet damit, dass die Zahl der Flüchtenden in den nächsten Wochen deutlich steigen wird, und will deshalb die Kapazitäten in den Landeserstaufnahmestellen weiter erhöhen. „Wir machen die Messe Sindelfingen auf“, sagte Gentges. Hier stünden dann in gut einer Woche etwa 900 Plätze zur Verfügung. Damit gebe es in der Landeserstaufnahme insgesamt rund 13.000 Plätze.

Die würden auch gebraucht, weil man damit rechnen müsse, dass demnächst bis zu 4000 Menschen in der Woche nach Baden-Württemberg kommen. Es könne aber auch noch mehr werden. „Sobald die Nachbarstaaten durchwinken, weil ihre Kapazitäten voll sind und das ist erkennbar, kommt eine größere Zahl hier an“, sagte die Ministerin etwa mit Blick auf Polen und Tschechien.

Da die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohne Visum einreisen können, dürfte ihre tatsächliche Zahl im Südwesten deutlich höher sein. Viele Menschen sind bisher privat bei Freunden oder Verwandten untergekommen. dpa