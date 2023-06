Mehrere Verletzte durch Böllerwurf auf Trauergemeinde

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei einer Trauerfeier am Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein Böller geworfen worden. Der Feuerwerkskörper sei gegen 12.00 Uhr in Richtung der Trauergemeinde geflogen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es wurden demnach mehrere Personen verletzt. Es handelt sich Sicherheitskreisen zufolge um Brand- und Splitterverletzungen. Es habe wohl auch eine körperliche Auseinandersetzung gegeben.

Altbach - Nähere Angaben machte ein Polizeisprecher nicht. Zunächst hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet. dpa