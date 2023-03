Menschen tödlich verletzt: Haftbefehl gegen Verdächtigen

Einsatzkräfte der Spurensicherung der Polizei sichern bei einem Großeinsatz in Stuttgart einen Tatort. © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Nach dem Tod zweier Menschen und dem Brand einer Wohnung in Stuttgart muss der Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Mittwochnachmittag einen Haftbefehl, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der 45 Jahre alte Verdächtige sei bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht.

Stuttgart - So wurde auch einen Tag nach der Tat nicht bekannt, was genau dem Mann vorgeworfen wird.

Er war am Dienstag mit zwei Messern in den Händen vor einem brennenden Haus festgenommen worden. In dem Haus wurden zwei schwer verletzte Menschen gefunden, die wenig später starben. dpa