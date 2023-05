Mercedes-Benz bestürzt über Tat auf Werksgelände

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Werk von Mercedes-Benz. © Julian Rettig/dpa

Mercedes-Benz hat sich bestürzt gezeigt über die Schüsse auf einem Werksgelände des Unternehmens mit zwei Toten. „Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen haben uns zutiefst bestürzt und geschockt“, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort.“ Die Opfer und der mutmaßliche Täter sind einer Mitteilung zufolge Mitarbeiter eines externen Dienstleisters.

Sindelfingen - Der Sprecher sagte nicht, um welche Firma es sich handelt.

Die Mitarbeiter in der betroffenen Halle haben den Angaben nach das Werksgelände nach den Schüssen am Donnerstagmorgen verlassen. „Also momentan läuft das Band nicht wie normal weiter“, sagte der Sprecher. Wann die Halle wieder freigegeben und dort weiter produziert werden könne, sei noch in Klärung. Auch wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, war zunächst unklar. dpa