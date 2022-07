Sie galt als vermisst: Junge Frau tot in Mercedes-Parkhaus entdeckt - Polizei nennt neue Details

Von: Jennifer Lanzinger

Im Mercedes-Parkhaus im Stuttgarter Stadtteil Bad Canstatt wurde eine tote Frau entdeckt. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Eine junge Frau galt zunächst als vermisst, kurz darauf wird sie tot im Mitarbeiter-Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt. Nun gibt es einen Tatverdächtigen.

Update vom 12. Juli 2022, 14.50 Uhr: Gleich drei Leichen hatte die Polizei Stuttgart am Montag entdeckt - ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Während sich die Polizei bereits zu den beiden toten Männern geäußert hatte (siehe vorheriges Update), veröffentlichten die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart nun auch weitere Details im Fall der tot aufgefundenen jungen Frau.

Die 32-Jährige war in einem Parkhaus tot aufgefunden worden. Nun fahndet die Kriminalpolizei nach dem 36-jährigen Ehemann. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der „Mann seine von ihm getrennt-lebende Frau getötet und in dem Parkhaus zurückgelassen hat“. Das geben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Stuttgart in einer Mitteilung bekannt. Der Mann sei aktuell auf der Flucht, möglicherweise habe er sich in die Türkei abgesetzt.

Stuttgart: Zwei Männer tot aufgefunden - Polizei veröffentlicht weitere Details

Update vom 12. Juli 2022, 13.40 Uhr: Gleich drei Tote entdecken Polizisten in Stuttgart am Montag (siehe Ursprungsmeldung unten). Während eine junge Frau in einem Parkhaus tot entdeckt wurde, machten Einsatzkräfte nur wenige Stunden später eine weitere furchtbare Entdeckung. Zwei Männer wurden mit schweren Verletzungen leblos aufgefunden. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll zwischen den beiden Entdeckungen jedoch keine Verbindung bestehen.

Wie die Polizei Stuttgart nun in einer weiteren Mitteilung erklärt, ermittelt die Kriminalpolizei im Fall der beiden 53 Jahre alten toten Männer weiter mit Hochdruck an der Klärung des Falles. Nach bisherigen Ermittlungen sollen keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen vorliegen. Durch die Gerichtsmedizin wurden Verletzungen, mutmaßlich entstanden durch scharfe Gewalt, festgestellt. Eine Obduktion soll nun weitere Hinweise über den Tatablauf ergeben. Derzeit werden die gesicherten Spuren ausgewertet und weitere Personen aus dem Umfeld der Toten befragt.

Im Fall der in einem Parkhaus entdeckten toten jungen Frau äußerte sich die Polizei bislang nicht erneut.

Sie galt zunächst als vermisst: Junge Frau tot in Parkhaus von Mercedes entdeckt

Ursprungsmeldung vom 12. Juli 2022: Stuttgart - Die Polizei in Stuttgart hat am Montag, 11. Juli 2022, eine tote Frau in einem Auto im Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt. Wie die Polizei weiter berichtet, war die junge Frau zuvor als vermisst gemeldet worden. Nur wenige Stunden später entdecken Einsatzkräfte zwei weitere Leichen, einen Zusammenhang gibt es nach bisherigem Stand der Ermittlungen jedoch nicht.

In einer Mitteilung erklärt die Polizei Stuttgart, dass die 32-Jährige zunächst von einem Angehörigen am frühen Morgen als vermisst gemeldet worden war. Gegen 11.30 Uhr am Vormittag fanden Polizisten dann die tote Frau in dem Parkhaus. Wie die dpa berichtet, handelt es sich bei dem Parkhaus um das Parkhaus von Mercedes-Benz. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.

Stuttgart: Polizei meldet weiteren Fund - Zwei Männer tot aufgefunden

Nur wenige Stunden nach dem tödlichen Fund in dem Parkhaus dann die nächste furchtbare Entdeckung: am Nachmittag entdecken Polizisten in einem Gebäude an der Geschwister-Scholl-Straße in Stuttgart zwei tote Männer. „Nach einem Hinweis eines Zeugen begaben sich die Beamten gegen 15.50 Uhr in das Gebäude und fanden dort in einem Zimmer im Untergeschoss die beiden toten Männer im Alter von 53 Jahren. Beide wiesen massive Verletzungen auf“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Wie die dpa unter Berufung auf eine Polizeisprecherin am Dienstag sagt, gibt es nach bisherigem Stand der Ermittlungen keinen Zusammenhang zwischen den beiden Entdeckungen. Angaben zu der Art und Weise, wie die Frau und die zwei Männer zu Tode kamen, wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ebenfalls nicht gemacht. Im Laufe des Mittags sollten möglicherweise weitere Angaben gemacht werden können, wie die Sprecherin weiter sagte.

Erst vor wenigen Tagen wurde in Sinsheim in Baden-Württemberg eine Frau tot in ihrem Wagen entdeckt, einen konkreten Tatverdacht gibt es scheinbar jedoch noch nicht. Die 64-Jährige wurde in ihrem Kofferraum gefunden.