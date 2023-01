Messen, Konzerte, Veranstaltungen: Was das Jahr 2023 für Stuttgart bereithält

Von: Nadja Pohr

Der Stuttgarter Veranstaltungskalender für 2023 ist prall gefüllt und hat einiges zu bieten. © IMAGO/Arnulf Hettrich

In Stuttgart wird es 2023 wieder viele Events, Konzerte und Messen geben. Anders als in den Corona-Jahren hat der Veranstaltungskalender wieder einiges zu bieten.

Stuttgart - Die Veranstaltungen in Stuttgart waren in den vergangenen Jahren durch das Coronavirus in Baden-Württemberg stark eingeschränkt. Zwar haben sich die Auflagen und Maßnahmen bereits 2022 gelockert, doch für Veranstalter war die Situation dennoch häufig ungewiss. Während beispielsweise das Stuttgarter Frühlingsfest noch in einer Light-Version stattfinden konnte, waren die Regelungen auf dem Cannstatter Wasen Ende September bereits gelockert.

Konzert-Highlights in Stuttgart: Helene Fischer, Herbert Grönemeyer, Sido und viele mehr kommen

Nun aber sind Maskenpflicht und Zuschauerbeschränkungen bei Events kein Thema mehr – nach drei Jahren können die Veranstaltungen in der Landeshauptstadt wohl wieder in vollem Umfang geplant werden. Im Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt ist für das Jahr 2023 auch bereits einiges geboten, berichtet BW24.

In diesem Jahr gastieren wieder viele Stars der Musikbranche in Stuttgart und treten in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle oder der Porsche-Arena auf. Im Februar spielen unter anderem Michael Patrick Kelly und Eros Ramazzotti in der Schleyer-Halle. Pop-Sänger Max Giesinger und Schlager-Star Matthias Reim treten dagegen im März in der Porsche Arena auf. Highlights werden sicherlich auch die Auftritte von Helene-Fischer, DJ BOBO, Andreas Gabalier, Herbert Grönemeyer oder Sido.

Wann Wer Wo 3. Februar Michael Patrick Kelly Schleyer-Halle 18. Februar Eros Ramazzotti Schleyer-Halle 9. März Alligatoah Schleyer-Halle 14. März Lewis Capaldi Schleyer-Halle 14. März Max Giesinger Porsche-Arena 25. März Matthias Reim Porsche-Arena 31. März Limp Bizkit Schleyer-Halle 27. April PUR Schleyer-Halle 28. April Avril Lavigne Porsche-Arena 2. - 7. Mai Helene Fischer Schleyer-Halle 5./6. Mai DJ BOBO Porsche-Arena 18. Mai Andreas Gabalier Schleyer-Halle 21. Mai Scorpions Schleyer-Halle 28. Mai Capital Bra Schleyer-Halle 30. Mai Herbert Grönemeyer Schleyer-Halle 12. Juni Wincent Weiss Schleyer-Halle 30. September The BossHoss Schleyer-Halle 7. November Sido Porsche-Arena 11. November Die Prinzen Porsche-Arena 12. Dezember Sarah Connor Porsche-Arena

(Quelle: Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart; Stand: 2. Januar 2023)

Termine für Stuttgarter Frühlingsfest, Cannstatter Wasen und weitere Festivals

Zu den wichtigsten Veranstaltungen in Stuttgart gehören außerdem das Stuttgarter Frühlingsfest und das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen-Gelände. Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest startet in diesem Jahr am 22. April und geht bis zum 14. Mai. Am 22. September empfängt das Cannstatter Volksfest in der 176. Auflage wieder seine Gäste aus aller Welt. Der Wasen endet am 8. Oktober.

Darüber hinaus findet auf dem Veranstaltungsgelände in Bad Cannstatt vom 28. bis 30. Juli das Hip-Hop-Open statt. Wenige Tage später spielt die Band Deichkind (4. August), Rapper Cro (5. August) sowie die Band AnnenMayKantereit (12. August) auf dem Wasen.

Die Messe-Termine in Stuttgart für das Jahr 2023

Auch in den Stuttgarter Messehallen werden das ganze Jahr über wieder Ausstellungen stattfinden. Los geht es mit der Urlaubsmesse CMT vom 14. bis 22. Januar. Die „Retro Classic“-Messe begeistert Auto- und Oldtimerfans vom 23. bis 26. Februar. Im März findet die Bildungsmesse didacta (7. März bis 11. März) statt und im April die Frühjahrsmesse (13. April bis 16. April). Weiteres Highlight ist die Spielmesse vom 23. bis 26. November oder die „Comic Con“ am 9. und 10. Dezember in der Landesmesse.

Der Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt hält 2023 also viele tolle Angebote und Events bereit und ist prall gefüllt – ein gutes Zeichen für Kultur und Unterhaltung in Stuttgart, denn die Veranstaltungsbranche ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gebeutelt. Zahlen von Events aus dem Jahr 2022 haben jedoch bereits gezeigt: Die Bürger nehmen die Angebote gerne an.