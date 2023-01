Messerattacke in Illerkirchberg: Tatverdächtiger legt Geständnis ab

Von: Martina Lippl

Die Messerattacke auf zwei Mädchen in Illerkirchberg sorgte bundesweit für Entsetzen. Der mutmaßliche Täter hat sich jetzt erstmals geäußert.

Ulm – Die Gewalttat in Illerkirchberg (Baden-Württemberg) erschütterte. Zwei Mädchen wurden auf dem Schulweg von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Eines der Opfer, ein 14-jähriges Mädchen starb an den Verletzungen im Krankenhaus, ihre Freundin (13) wurde schwer verletzt.

Messerattacke Illerkirchberg: Tatverdächtiger legt Geständnis ab

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Kriegsflüchtling aus Eritrea. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Bisher hat er zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Jetzt hat der Verdächtige gestanden, „mit einem Messer mehrfach auf ein Mädchen eingestochen zu haben“. Auch habe er die Mädchen zuvor nicht gekannt. Das teilten am Dienstag (10. Januar) das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft in Ulm mit.

Polizei stellt DNA-Spuren auf Kleidung und Tatwaffe fest

Seine Angaben stimmen laut Polizei mit den mittlerweile vorliegenden Erkenntnissen der Spurenauswertung überein. So seien sowohl am mutmaßlichen Tatmesser als auch an der Kleidung des Mannes DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen festgestellt worden. Auch an der Tatwaffe sei DNA-Material des Beschuldigten gefunden worden.

Tödliche Attacke in Illerkirchberg: Motiv weiter unklar

Das Motiv für die Tat blieb jedoch weiterhin offen, heißt es vonseiten der Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Aus ermittlungstechnischen Gründen könnten dazu vorerst noch keine Angaben gemacht werden. (ml/dpa)