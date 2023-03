Mindestens sieben Menschen waren in Hand des Geiselnehmers

Polizeieinheiten stehen an einer Polizeiabsperrung. © Christoph Schmidt/dpa

Der Geiselnehmer von Karlsruhe hatte nach Angaben der Polizei mindestens sieben Menschen in seiner Gewalt. Die Polizei hatte am Freitagabend nach fast fünf Stunden die Geiselnahme in einer Apotheke beendet und einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen eine zweite Person „wird die Täterschaft noch ermittelt“, hieß es von der Polizei am späten Abend.

Karlsruhe - Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Geiselnahme und deren Beendigung niemand verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und hatte das Gebiet weiträumig abgesperrt. Über mögliche Forderungen und Lösegeldforderungen wollte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen zunächst keine Angaben machen. dpa