Mord und Misshandlung von kleinem Jungen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Weit über 200 Menschen nehmen bei einer Trauerfeier an Allerheiligen Abschied vom gewaltsam zu Tode gekommenen zweijährigen Bub. © Marius Bulling/SDZ

Der Angeschuldigte führte mit der Mutter des Kindes eine Beziehung, er betreute den Zweijährigen regelmäßig.

Nachdem ein zweijährigen Bub aus Bopfingen im Ostalbkreis im Oktober 2021 gewaltsam zu Tode gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft Ellwangen nun die Anklage erhoben. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Ansbach wird wegen Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt.

Der Angeschuldigte soll dem Kind, das erst am Abend des 21. Oktober das Bewusstsein verlor, durch den mutmaßlich tödlichen Tritt und die weiteren Misshandlungen unverhältnismäßig starke Schmerzen und Qualen zugefügt haben. Außerdem geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeschuldigte so handelte, weil das Kind den 33-Jährigen an den von ihm verhassten leiblichen Vater des Kindes erinnerte und er seinen Hass auf den Jungen projizierte.