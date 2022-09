Verbrechen oder Unfall? Polizei veröffentlicht Foto von schwerverletzter Frau und bittet um Hilfe

Wer hat diese Frau gesehen? Polizei veröffentlicht Foto von Schwerverletzter. © Polizei

Eine Frau (54) wird schwerverletzt in ihrer Wohnung gefunden. Die 54-Jährige schwebt in Lebensgefahr, ist nicht ansprechbar. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Karlsruhe – Was ist tatsächlich passiert? War es ein Verbrechen oder ein Unfall? Mit schweren Verletzungen ist eine Frau aus Waldbronn (Baden-Württemberg) am Sonntag (4. September) in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die 54-Jährige könne bislang nicht sprechen und schwebe immer noch in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Jetzt wurde ein 20-köpfiges Ermittlungsteam gebildet.

Mysteriöser Fall in Karlsruhe: 54-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Ersten Ermittlungen zufolge besuchte die Frau am Samstagabend das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach (Landkreis Karlsruhe). Kurz vor Ende der Livemusik ging die 54-Jährige offenbar zu Fuß nach Hause in Richtung Waldbronn-Busenbach. Ein Bekannter fand sie am nächsten Tag am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung.

Die Ursache der Verletzungen ist den Ermittlern zunächst unbekannt. Es könnten weder ein Unfall noch ein Verbrechen ausgeschlossen werden. Über die Art der Verletzungen schweigt die Polizei.

Frau (54) nach Kurparkfest schwerverletzt in ihrer Wohnung gefunden – Polizei sucht Zeugen

Inzwischen hat die Polizei ein 20-köpfiges Ermittlungsteam gebildet und sucht nach Zeugen. „Möglicherweise wurde die Frau auf ihrem Heimweg von Festbesuchern oder Spaziergängern gesehen.“ Deswegen hat sich die Polizei dazu entschlossen, ein Foto der Frau zu veröffentlichen, der unter folgendem Link abgerufen werden kann. Wer Hinweise oder Angaben zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ml)