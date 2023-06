Nach Brand: Europa-Park öffnet am Dienstag für Besucher

Rauch ist über einem Gebäude im Europa-Park zu sehen. © ---/zema-medien/dpa

Nach dem Brand im Europa-Park in Rust will der Park am Dienstag für Besucher öffnen. Manche Bereiche um den Brandort würden aber sehr wahrscheinlich nicht zugänglich sein, sagte eine Sprecherin am Montagabend. Welche das genau seien, sei noch unklar. Nach dem Brandausbruch am Montagnachmittag war der Park geräumt worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte die Flammen im Anschluss unter Kontrolle.

Rust -

Den Angaben nach war der Brand an der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen. Informationen über verletzte Besucher lagen zunächst nicht vor, bei der Brandbekämpfung selbst wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. dpa