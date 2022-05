Nach Kritik: Grüne und CDU ziehen Ein-Jahres-Bilanz

Vor gut einem Jahr rauften sich Grüne und CDU für eine Neuauflage ihrer Koalition zusammen. Die Opposition nutzte die Landtagssitzung, um Grün-Schwarz durch den Kakao zu ziehen. Nun wollen die jungen Fraktionschefs der Koalition in die Offensive kommen.

Stuttgart - Nach harscher Kritik der Opposition an der Ein-Jahres-Bilanz der Koalition wollen Grüne und CDU das Bild zurechtrücken. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und sein CDU-Kollege Manuel Hagel ziehen am Donnerstag (11.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz auf der Kulturinsel Stuttgart eine Bilanz ihrer Arbeit. Der Veranstaltungsort ist eine interessante Wahl, denn bei dem Gelände handelt es sich um einen ehemaligen Güterbahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt, der Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte sowie Flüchtlinge sein will.

In der Landtagsdebatte am Mittwoch hatten SPD und FDP kein gutes Haar an der Regierung gelassen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch nannte es „peinlich“, dass es kaum Fortschritt beim Ausbau der erneuerbaren Energien gebe. Der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fehle es an Gestaltungswillen und Konsens. Die FDP sprach von „Arbeitsverweigerung“ bei Grün-Schwarz. Für die Regierung hielt vor allem Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) dagegen. Die Koalition arbeite „stabil und verlässlich“ daran, das Land krisenfest aufzustellen. Strobl kritisierte im Gegenzug die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund.

Die Neuauflage der Koalition im Land aus Grünen und CDU war am 12. Mai 2021 gestartet. Möglich wäre auch eine Ampel der Grünen mit SPD und FDP gewesen. Doch nach den Sondierungen entschied sich Kretschmann für Koalitionsverhandlungen mit der CDU, obwohl diese bei der Landtagswahl hohe Verluste eingefahren hatte. Das führte zunächst zu Widerstand im Grünen-Landesvorstand, der aber später einlenkte. dpa