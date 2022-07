Nach Volksfest-Verbot: Radiosender spielt „Layla“ nur noch nachts

Radiosender spielt Ballermann-Hit „Layla“ nur noch nachts. (Fotomontage) © Martin Schutt/dpa/Screenshot Instagram/djrobin1996/schuerze_music/Montage HEADLINE24

Die Debatte um den umstrittenen Partyhit „Layla“ scheint nicht abzunehmen. Nach Würzburg und Düsseldorf zieht nun auch ein Radiosender Konsequenz. Lesen Sie hier mehr:

Es ist wie verhext mit dem Ballermann-Hit „Layla“: Seit Wochen ist der Mallorca-Partysong auf Platz 1 der deutschen Single-Charts, überholt sogar Größen wie Kate Bush, die mit ihrem 80er-Jahre-Hit „Running up that hill (A deal with god)“ wegen der aktuellen „Stranger Things“-Staffel auf Netflix gerade ein Revival erlebt. Und trotzdem will nicht jeder den Song haben: Nachdem Würzburg und Düsseldorf den Partyhit auf ihren Volksfesten verboten haben, zieht nun auch ein Radiosender seine Konsequenz.

Die Interpreten des Songs „Layla“ sind die beiden Baden-Württemberger DJ Robin (bürgerlich Robin Leutner) und Schürze (bürgerlich Michael Müller). Beide wurden durch ihre Auftritte im Bierkönig auf Mallorca bekannt. (fas)