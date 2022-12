Nach Stuttgart bekommt eine weitere Stadt in Baden-Württemberg die „Äffle und Pferdle“-Ampel

Von: Julia Hawener

Seit Juli dieses Jahres sind die schwäbischen Kultfiguren Äffle und Pferdle an einer Fußgängerampel in Stuttgart zu sehen. Nun leuchtet das Zeichentrickduo auch an einer Ampel in Böblingen.

Böblingen - Viele Schwaben verbinden mit den Zeichentrickfiguren Äffle und Pferdle ihre Kindheit und Jugend. Kein Wunder, schließlich waren die beiden ulkigen Figuren jahrzehntelang - von 1963 bis 2001 - fester Bestandteil des Fernsehprogramms des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks. Dort trennten die lustigen Filmchen des Duos Werbespots und so wurden sie zu echten Kultfiguren in Baden-Württemberg. Ein Stück dieser schwäbischen Kultur findet man nun auch am Bahnhof in Böblingen, wie der SWR berichtet. Dort zieren die beiden Tiere nämlich seit dieser Woche eine Ampel. Rotes Äffle bedeutet stehen bleiben, grünes Pferdle signalisiert gehen.

Die zweite „Äffle und Pferdle“-Ampel in Baden-Württemberg steht in Böblingen

Damit ist Böblingen nicht die erste Stadt, die eine Ampel mit den Kultfiguren bekommen hat. Bereits seit Juli dieses Jahres leiten Äffle und Pferdle die Fußgänger in Stuttgart am Arnulf-Klett-Platz beim Hauptbahnhof sicher über die Straße. Dieses besondere Projekt ließ jedoch lange Zeit auf sich warten. Denn bereits seit 2016 hatte sich der Pferdle und Äffle-Fanclub für eine solche Ampelbeleuchtung starkgemacht, wurde aber immer wieder enttäuscht. Erst drei Jahre später befasste sich der Landtag damit und es wurde ein Kompromiss gefunden. Dieser war nun auch Grundlage für die Fußgängerampel in Böblingen.

Das hat zur Folge, dass sich neben der Ampel mit Äffle und Pferdle auch weiterhin eine herkömmliche Ampel am Mast befindet, schreibt der SWR. Denn es gibt bundesweit eine Richtlinie für Lichtsignalanlagen (Rilsa) und die darin enthaltenen Vorgaben würden die zwei leuchtenden Kultfiguren alleine nicht erfüllen. Grund sei, dass Ampelfiguren klar menschlich sein müssen, erklärt Ordnungsamtsleiterin Gisa Gaietto gegenüber dem Böblinger Bote. Daher darf die Spaßampel „auch nicht leuchten, wenn die Hauptampel ausgefallen ist“, sagt Gaietto weiter.

„Sehr cool“: Im Netz ist die Freude über die neue Ampel groß

Im Netz ist die Freude über die neue Ampel groß. „Sehr cool“, „geil“ und „wie schön“ schreiben einige Nutzer auf Facebook. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sich vor allem gegen die verkehrsrechtlichen Vorgaben richten. „Dass es wie in anderen Bundesländern nicht langt, wenn nur Äffle und Pferdle als Signal an der Ampel verwendet werden, werde ich nie verstehen. In Mainz geht das auch“, kommentiert ein User.

Tatsächlich gibt es in der Stadt in Rheinland-Pfalz eine alleinstehende Ampel, auf der Mainzelmännchen aufleuchten. Und auch in Augsburg gibt es neben der Kasperl-Ampel kein zusätzliches herkömmliches Lichtsignal. Allerdings übernehmen die jeweiligen Städte hier auch die Haftung, falls ein Unfall an der Stelle passieren sollte, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet.