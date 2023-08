Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt

Heiko Maas (SPD), Ex-Außenminister, mit seiner damaligen Freundin Natalia Wörner, auf einer Premiere in Berlin. © Annette Riedl/dpa/Archiv

Ex-Außenminister Heiko Maas und die aus Stuttgart stammende Schauspielerin Natalia Wörner haben sich getrennt. „Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen“, teilten Maas und Wörner über ihre Anwältin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft“, hieß es weiter in der gemeinsamen Stellungnahme.

Berlin - „Wir bitten zu akzeptieren, dass wir aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre dazu keine weiteren Erklärungen abgeben.“ Wörner und Maas hatten sich im Frühjahr 2016 erstmals öffentlich gemeinsam als Paar gezeigt. Beide haben Kinder aus früheren Beziehungen. dpa