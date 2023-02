Wetter- Dienst mit Warnung für BW: Es wird trüb und neblig

Von: Teresa Knoll

Das Wetter in Baden-Württemberg wird frühlingshaft. Allerdings gibt der DWD einige Nebelwarnungen, bei denen vor allem Autofahrer aufpassen müssen. Lesen Sie hier mehr:

Kehrt jetzt so langsam der Frühling nach Baden-Württemberg zurück? Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage sehtn sich sicher der ein oder andere nach wärmeren Temperaturen. Zwar wird es noch nicht so warm, dass man die Winterjacke zu Hause lassen kann. Doch das Wetter wird schon etwas freundlicher – auch wenn man gebietsweise mit viel Nebel rechnen muss.

HEIDELBERG24 verrät, wie das Wetter die nächsten Tage in Baden-Württemberg wird und wann vor allem Autofahrer aufpassen müssen.

Laut wetter.com wird sich die Sonne kommende Woche wieder etwas häufiger blicken lassen. Gerade im Süden haben die Menschen Glück: Trotz Nebel kann es fünf bis sieben Sonnenstunden geben. (resa)