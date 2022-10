„Stuttgart ist einfach anders“: Netz lacht über Mann, der mit seinem Huhn spazieren geht

Von: Nadja Pohr

Teilen

Der Mann und sein Huhn scheinen in Stuttgart nicht unbekannt zu sein. Auch in der S-Bahn waren die beiden wohl schon unterwegs. © Fotomontage BW24/Screenshot TikTok/ensar.0711prvt/Nadja Pohr

Hühner werden normalerweise als Nutztiere und nicht als Haustiere gehalten. In Stuttgart sieht das ein Mann anders und geht mit seinem Huhn sogar spazieren. Über das ungewöhnliche Duo wird im Netz gelacht.

Stuttgart - Wer sich ein Haustier zulegen will, hat eine große Auswahl. Klassisch und besonders beliebt in Deutschland sind Hunde oder Katzen. Aber auch Nagetiere wie Hasen, Meerschweinchen und Mäuse oder Papageien, Schildkröten sowie Fische lassen sich in den Haushalten finden. Der ein oder andere hält bei sich zuhause auch Hühner - immerhin hat man dadurch immer frische Eier. Sie benötigen normalerweise keine große Pflege. Ein Mann aus Stuttgart scheint jedoch eine besondere Verbindung zu seinem Huhn aufgebaut zu haben und führt es gerne durch die Stadt, wie BW24 berichtet.

Stuttgarter geht mit Huhn spazieren - Netz lacht: „Er meint es wirklich ernst“

Auf der Social-Media-Plattform TikTok teilte ein User ein Video, in dem ein Mann mit seinem Huhn in der schwäbischen Metropole unterwegs ist. „Die einen Menschen gehen mit Hunden spazieren. Andere gehen mit Katzen spazieren“, beginnt der junge Mann seinen TikTok-Clip. Im Hintergrund hört man seine Kumpels bereits lachen. „Aber der, der geht mit Hühnchen spazieren“, sagt der User und schwenkt auf einen Mann, neben dem ein Huhn herläuft.

Bei diesem Anblick lachen wohl nicht nur die Hühner. In den Kommentaren unter dem Video ist die Heiterkeit ebenso groß. „Stuttgart ist einfach anders“, schreibt ein Nutzer. „Er meint es wirklich ernst mit dem Huhn“, scherzt ein weiterer. „Solange die beiden glücklich sind, stört doch keinen“, kommentiert eine Userin. Der Mann und sein ungewöhnlicher Begleiter scheinen in der Landeshauptstadt nicht unbekannt zu sein. Einige berichten in den Kommentaren auch, dass sie das Duo schon häufiger gesehen hätten. Auch in der S-Bahn waren der Mann und das Huhn schon unterwegs. Dabei sitzt das Tier zum Transport in einem Rucksack.

Huhn, Hase und Ziege: Ungewöhnliche Begleiter in Stuttgart nichts Neues

Die TikTok-User erzählen darüber hinaus, dass sie auch schon andere ungewöhnliche Begegnungen in Stuttgart gehabt hätten. „Hab letztens bei Milaneo einen mit Hasen gesehen“ oder „Hab schon einen mit Ziege in Stuttgart gesehen“, heißt es. Ungewöhnliche Begleiter seien also gar nichts Neues in der Region, sodass manch einer eine solche Entdeckung gar nicht mehr hinterfrage.

Mit einem Huhn, einem Hasen oder einer Ziege spazieren zu gehen, ist jedenfalls nicht verboten. Solange das Tier niemanden angreift, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es gibt jedoch auch einige Haustierarten, deren Haltung in Deutschland streng verboten ist.