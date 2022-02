Neue „Immer wieder sonntags“-Arena rührt Mross zu Tränen

Moderator Stefan Mross. © SWR - Das Erste/SWR/Wolfgang Breiteneicher/obs/Archivbild

Die Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ bekommt eine neue Kulisse - und Moderator Stefan Mross (46) ist davon überwältigt. „Ich hatt' ziemlich Pipi in den Augen, wie ich hier reinkam und diese Riesenarena gesehen habe“, sagte Mross am Montag anlässlich der Grundsteinlegung im Europa-Park in Rust nördlich von Freiburg. Er sei völlig „geflasht“ gewesen und freue sich sehr auf die neue Saison und das Publikum.

Rust - Was die Gäste erwartet, steht noch nicht fest, sagte er: Die erste Redaktionssitzung finde erst an diesem Dienstag statt.

Die neue Arena der Sendung im Ersten sei nötig, weil der Europa-Park den bisherigen Platz für eine Achterbahn brauche, erklärte Mross. Die neue Anlage werde größer, sportlicher und moderner. Es bleibe aber ein Wiedererkennungswert. Er wolle, „dass die Leute einschalten und sich wohlfühlen wie die letzten 20 Jahre auch“. Das Grundkonzept der Sendung unter anderem mit Auftritten von und Gesprächen mit Musikern werde bleiben. „Es wäre ja schlimm, wenn ma alles umdrehen.“

Dass er gut anderthalb Jahre nach der Hochzeit mit Anna-Carina Woitschack (29) ausgerechnet den Valentinstag mit einem dienstlichen Termin verbrachte, machte Mross nach eigenen Worten nichts aus. „Das ist ja unser Leben, dafür brennen wir ja“, sagte der Volksmusikstar. „Ich hab' zwar noch nie einen Valentinstag auf einer Baustelle erleben dürfen, aber ich habe meine Frau an meiner Seite, ich hab' wieder Leute um mich rum, ich hab' Journalismus um mich rum, so wie ich das eigentlich 34 Jahre lang kenne und liebe.“

Seit 2005 moderiert der Trompeter und Sänger Mross „Immer wieder sonntags“. Unter anderem erlitt er dabei 2014 einen Schwächeanfall, nachdem er bei drückender Hitze scharfe Currywurst-Soßen getestet hatte. Die Musikshow erreicht immer wieder ein Millionenpublikum. Die 18. Staffel mit zwölf Folgen soll am 12. Juni um 10.00 Uhr beginnen. dpa