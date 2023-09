Mann bricht aus Psychiatrie aus – auf der Flucht ersticht er eine Frau

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Mann bricht in Baden-Württemberg aus einer psychiatrischen Einrichtung aus und ersticht eine Frau. Mittlerweile wurde er gefasst.

Wiesloch - Furchtbare Tat in Wiesloch im Norden Baden-Württembergs: Ein Mann ist nach Angaben der Ermittler aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen und soll eine Frau erstochen haben. Polizisten nahmen den 33 Jahre alten Verdächtigen am Freitag fest. Trotz schneller Hilfe und eines unverzüglichen Transports in ein Krankenhaus erlag die 30-jährige Frau ihren schweren Verletzungen.

Seit 2021 war der Tatverdächtige nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund eines Urteils des Landgerichts Heidelberg im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch untergebracht. Im sogenannten Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die zum Beispiel psychisch krank oder süchtig sind. Pflegekräfte hatten der Mitteilung zufolge die Flucht beobachtet und die Verfolgung aufgenommen. Die Polizei habe ihrerseits sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dennoch habe der Beschuldigte sich von dem Gelände der Maßregelvollzugsanstalt entfernen können. Auf welche Weise genau, müsse noch ermittelt werden, hieß es.

Wiesloch: Mann flieht aus Einrichtung und verletzt Frau in Geschäft in der Innenstadt

Zur Tat kam es dann in einem Geschäft in der Wieslocher Innenstadt. Dort habe der Mann die 30-Jährige mit einem Messer verletzt. Woher er die Waffe hatte, war nach Angaben der Ermittler zunächst unklar. Als er das Geschäft verließ, habe die Polizei gedroht, auf ihn zu schießen. Danach hätten die Einsatzkräfte den Mann festnehmen können. Weitere Angaben machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht.

Die Spurensicherung durchsuchte den Tatort in der Innenstadt von Wiesloch. © ---/Rene Priebe/dpa

Nach Angaben des PZN war der Mann wegen mehrerer Delikte untergebracht, darunter vorsätzliche Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung. „Wegen seiner seelischen Störung wurde gerichtlich die Schuldunfähigkeit des Mannes festgestellt“, teilte das Zentrum mit. Der Patient sei auf einer geschlossenen Rehabilitationsstation untergebracht gewesen. Nach Therapiefortschritten habe er in einem Lockerungskonzept eine Stufe erreicht, die ihm begleiteten Ausgang auf dem PZN-Gelände und in der Stadt Wiesloch ermöglichte. Der Mannheimer Morgen berichtete, dass sich der Mann in Begleitung auch in der Stadt bewegen durfte.

Am Freitag sei der Mann in einer Gruppe von sechs Patienten und begleitet von erfahrenen Pflegefachkräften auf dem Weg in die Arbeitstherapie auf dem PZN-Gelände gewesen, als er sich spontan und unerlaubt entfernte. „Eine der Pflegekräfte nahm unmittelbar die Verfolgung auf. Zeitgleich wurde die örtliche Polizei informiert.“

Wiesloch: Drei Zeugen erleiden Schock – weitere Frau vorsorglich im Krankenhaus

Im Krankenhaus erlag das Opfer den schweren Verletzungen. Die Polizei riegelte den Tatort weiträumig mit rot-weißem Flatterband ab. Fachleute in Ganzkörper-Schutzanzügen sicherten Spuren. Mehrere Rettungskräfte waren darüber hinaus im Einsatz. „Das PZN ist tief bestürzt über die schreckliche Tat“, teilte die Einrichtung am Abend mit. Jährlich werden dort rund 10.000 erwachsene Patientinnen und Patienten stationär, teilstationär und ambulant behandelt, wie es auf der Internetseite der Einrichtung heißt.

Der in dem Bundesland für den Maßregelvollzug zuständige Sozialminister Manne Lucha erklärte: „Mit Trauer und großer Bestürzung habe ich von dem schrecklichen und unfassbaren Geschehen mitten in Wiesloch erfahren. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Freunden der getöteten Frau.“ Jetzt gelte es, diese Tat vollumfänglich aufzuklären, teilte der Grünen-Politiker mit. „Meine Gedanken sind aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden, die jeden Tag vor der schwierigen Aufgabe zwischen Sicherung, Lockerung und Therapie stehen, um den gerichtlich angeordneten Maßregelvollzug im gesamtgesellschaftlichen Auftrag aufrechtzuerhalten.“ Wie die Rhein-Neckar-Zeitung schrieb, erlitten mindestens drei Zeugen der Tat einen Schock und wurden vom Roten Kreuz behandelt. Eine weitere Frau kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

Ein Opfer gab es auch in Zusammenhang mit der Psychiatrie in Haar bei München. Ein schizophrener Mann hatte dort eine Frau umgebracht. Jetzt ist klar: Der 33-Jährige muss in der geschlossenen Station bleiben. (cgsc mit dpa)