Norweger Havard Nordtveit verlässt Hoffenheim zum Saisonende

Teilen

Hoffenheims Havard Nordtveit beim Mannschaftsfototermin der TSG 1899 Hoffenheim. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Der norwegische Abwehrspieler Havard Nordtveit verlässt die TSG 1899 Hoffenheim nach fünf Jahren zum Saisonende. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft zum 30. Juni 2022 aus. Nordtveit hatte bereits angedeutet, dass er in seine Heimat zurückkehren will. Der 52-fache Nationalspieler und frühere Gladbacher hatte zuletzt oft mit Verletzungen zu kämpfen und war nur noch Ergänzungsspieler.

Zuzenhausen - Nach mehreren Vertragsverlängerungen, unter anderem von Topstürmer Andrej Kramaric, hat die TSG nur noch wenige auslaufende Verträge: Dies betrifft vor allem den Österreicher Florian Grillitsch, der schon vergangenen Sommer auf dem Sprung nach Italien war. Zudem ist die Zukunft von Ermin Bicakcic ungeklärt: Der Innenverteidiger will nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison noch zurückkehren. Der Vertrag der Bayern-Leihgabe Chris endet ebenfalls im Sommer. dpa