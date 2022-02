Novavax-Impfstart in BW: Ministerium nennt Datum – Start in wenigen Wochen

Erste Impfstoffdosen von Novavax (Symbolbild) sollen ab Ende Februar in Baden-Württemberg verimpft werden. © Alastair Grant/AP/dpa

In Baden-Württemberg sollen bald die ersten Dosen Novavax-Impfstoff verimpft werden. Das zuständige Ministerium nennt jetzt erste Details zum Ablauf.

Im Dezember 2021 wurde der Corona-Impfstoff „Nuvaxovid“ von Novavax von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in der EU zugelassen. Die ersten Dosen sollen schon in wenigen Wochen in Deutschland eintreffen und anschließend an die Bundesländer verteilt werden. In NRW können sich interessierte Ungeimpfte sogar schon für einen Impftermin mit Novavax registrieren. Aber wie wird es in Baden-Württemberg ablaufen? Und mit wie vielen Impfstoffdosen „Nuvaxovid“ ist zu rechnen?

Auf Anfrage von HEIDELBERG24* äußerte sich das Sozialministerium zum Impfstart mit Novavax in Baden-Württemberg* und sagte, mit wie vielen Dosen die Landesregierung im Februar rechnet und ob eine Online-Anmeldung auch in Baden-Württemberg möglich sein wird. Auch ein konkretes Datum zum Impfstart nannte die Behörde. Schon bald soll in Arztpraxen und Impfstützpunkten ‚losgeimpft‘ werden können. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.