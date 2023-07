Ordnungshüter bei Ausschreitungen verletzt

Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei Ausschreitungen am Rande einer großen Kulturveranstaltung sind zu Monatsbeginn mehrere Ordnungshüter in Villingen-Schwenningen verletzt worden. Wie die Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, flogen Böller auf Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes. Fünf von ihnen wurden verletzt. Zudem erlitt eine Polizistin ein Knalltrauma.

Villingen-Schwenningen - Ein Verdächtiger, der Böller im Rucksack dabei hatte, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Es gab fünf Strafanzeigen. Medien wie der „Schwarzwälder Bote“ und der Südwestrundfunk (SWR) hatten berichtet. Grund für die verzögerte Mitteilung zu den Ereignissen vom 1. Juli sei ein „internes Kommunikationsproblem“, teilte ein Sprecher des Konstanzer Polizeispräsidiums auf Anfrage mit. Wie ein Stadtsprecher ergänzte, kam es bei der Information der Öffentlichkeit über die Vorfälle zu Versäumnissen. „Das bedauern wir. Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, wäre hier notwendig gewesen.“

Zur Schwenninger Kulturnacht seien rund 17 000 Menschen gekommen, berichtete die Stadt. Für die Veranstaltung im kommenden Jahr werde mit der Polizei an einem neuen Sicherheitskonzept gearbeitet - so sollen bekannte Störer nicht mehr kommen dürfen. Auch wird über die Begrenzung des Alkoholverkaufs nachgedacht. dpa