Razzia bei Paketzustellern in BaWü – Polizei enttarnt dreiste Diebesbande

Von: Martina Lippl

Paketzusteller in Baden-Württemberg stehlen im großen Stil Ware aus Paketen (Symbolfoto). © Manuel Geisser /imago

Paketzusteller aus Baden-Württemberg haben aus Paketen systematisch Waren geklaut, mit einer besonders miesen Masche. Die Polizei ermittelt in 500 Verdachtsfällen.

Tübingen – Paketzusteller haben bei vielen einen schlechten Ruf. Haarsträubende Berichte von missglückten Zustellungen oder völlig verschlampten Päckchen sind in den sozialen Netzwerken zu finden. Kriminell dagegen ist offenbar eine Truppe in Baden-Württemberg vorgegangen. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt jetzt gegen 18 Paketzusteller wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Paketzustellern in BaWü klauten im großen Stil hochwertige Ware aus Päckchen

Teure iPhones, Elektroartikel und hochwertige Kleidung sollen Beschäftigte eines als Subunternehmer eines Onlinehändlers tätigen Transporteurs aus Paketen gestohlen haben. Das teilt die Polizei in Reutlingen am Mittwoch mit. Der Wert des bisher bekannten Diebesguts werde auf knapp 120.000 Euro geschätzt.

Die Paketzusteller gingen laut Polizei bei dem Diebstahl nach einer bestimmten Masche vor: Die Bande soll in mehr als 500 Verdachtsfällen hochwertige Artikel aus dem Paket geklaut und dafür minderwertige Waren mit ähnlicher Beschaffenheit und Gewicht eingepackt haben. Dann lieferten die Zusteller das Paket an die Empfänger in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis aus. Mit dem Weiterverkauf ihrer Beute sollen sich die Verdächtigen eine dauerhafte Einnahmequelle verschafft haben.

Paketzusteller in BaWü mit verdeckten Ermittlungen überführt

Für sieben der Paketzusteller wurden Haftbefehle ausgestellt, fünf von ihnen konnten bereits festgenommen werden. Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Ermittler, weil Verantwortliche des Transportunternehmens Anzeige erstattet hatten. Mit teils verdeckten Ermittlungen konnte die Masche enttarnt werden. Bei Durchsuchungen der Wohnungen, sowie der genutzten Fahrzeuge, beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliches Diebesgut wie diverse Elektronikartikel und Bargeld.(ml)

