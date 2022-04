Pliskova gewinnt Tennis-Duell der Ex-Siegerinnen

Übersicht der Porsche Arena beim Spiel. © Tom Weller/dpa

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Karolina Pliskova hat in Stuttgart das Erstrundenduell zweier früherer Turniersiegerinnen für sich entschieden. Gegen ihre Landsfrau Petra Kvitova setzte sich die Tschechin am Mittwoch mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) durch und zog in die zweite Runde ein. Pliskova verwandelte nach 2:22 Stunden ihren ersten Matchball.

Stuttgart - Pliskova hatte das stets hochklassig besetzte Sandplatzturnier 2018 gewonnen, die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova 2019. In der zweiten Runde trifft Pliskova jetzt auf Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu meisterte ihre Auftakthürde ebenfalls erfolgreich. Die 19-Jährige besiegte die australische Qualifikantin Storm Sanders souverän mit 6:1, 6:2. Raducanu nimmt zum ersten Mal in Stuttgart teil und spielt im Achtelfinale gegen Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin hatte in der ersten Runde als Lucky Loserin überraschend die Weltranglisten-30. Camila Giorgi in drei Sätzen bezwungen. dpa