Mindestens fünf Anzeigen: Polizei erwischt Autofahrer, der gegen sämtliche Gesetze verstößt

Von: Nadja Pohr

Teilen

Die Polizei hat einen Golf-Fahrer angehalten, der in seinem Kleinwagen acht weitere Personen beförderte. Darüber hinaus hatte der Mann gegen einige weitere Gesetze verstoßen.

Esslingen/Stuttgart - Das Unmögliche möglich machen: Das dachte sich wohl der 38-jährige Fahrer eines VW Golf, der am Mittwochabend (22. Februar) auf der B10 bei Esslingen in Richtung Stuttgart unterwegs war. Denn in seinem Kleinwagen war der Mann mit acht weiteren Personen unterwegs. Die Polizei Reutlingen dürfte wohl ebenfalls gestaunt haben, als sie den 38-Jährigen aus dem Verkehr gezogen hatte. Aber nicht nur für die Anzahl der Mitfahrer muss sich der Mann verantworten, berichtet BW24.

Polizei erwischt Golf-Fahrer kurz vor Stuttgart, der gegen sämtliche Verkehrsregeln verstößt

Einem aufmerksamen Zeugen war der Golf-Fahrer gegen 18 Uhr am Mittwoch aufgefallen, da auf seiner Rücksitzbank auffällig viele Personen saßen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Reutlingen. Der Zeuge folgte dem VW Golf so lange, bis eine Streife der Esslinger Verkehrspolizei das Auto kurz vor der Landeshauptstadt stoppen konnte. In dem Fahrzeug befand sich der 38-jährige Fahrer, die Mutter als Beifahrerin, fünf Kinder auf dem Rücksitz und ein Kind im Kofferraum. Alle seien außerdem nicht angeschnallt gewesen.

Doch damit nicht genug: Der Golf-Fahrer verstieß noch gegen weitere Gesetze. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der 38-Jährige auch noch betrunken. „Einen Führerschein konnten sie ihm nicht wegnehmen, da er keinen besitzt“, teilte die Polizei mit. Und auch der Wagen, mit dem der Fahrer unterwegs war, war nicht zugelassen und hatte darüber hinaus falsche Kennzeichen angebracht. Diese seien für ein anderes Auto ausgegeben, das zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Mit mindestens fünf Anzeigen muss der 38-Jährige nun rechnen: Betrunken am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung, Verletzung der Anschnallpflicht sowie zu viele Personen im Auto.

Eine Streife der Esslinger Verkehrspolizei konnte den auffälligen VW Golf kurz vor der Landeshauptstadt Stuttgart stoppen. (Symbolfoto) © IMAGO/Tim Oelbermann

„Klingt nach StVO-Bingo“: Humorvolle und fassungslose Reaktionen im Netz

In den sozialen Medien reagieren die User mit Unverständnis und Fassungslosigkeit auf den Vorfall. „So was Unverantwortliches. Die armen Kinder“, ärgert sich eine Userin. „Ganz ehrlich: Als ich es gelesen habe, dachte ich zuerst, es sei ein Witz! Sprachlos“, kommentiert eine Nutzerin auf Facebook. „Wahnsinn, ich kann es manchmal gar nicht glauben, was alles unterwegs ist“, schreibt eine weitere. „Klingt nach StVO-Bingo“, scherzt dagegen ein anderer User. „Ich glaube, mehr hätte er nicht mehr falsch machen können“, schreibt ein anderer. „Gott sei Dank wurde Schlimmeres verhindert“, so eine weitere Stimme.