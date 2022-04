Polizei schießt auf Tatverdächtigen in Ettlingen

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Familienstreit hat in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) zu einem Schusswaffeneinsatz durch die Polizei geführt. Wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag mitteilte, wurde die Polizei gegen 21.50 Uhr am Freitagabend zu einem Wohnhaus in der Ettlinger Innenstadt gerufen, um einen Streit zu schlichten. Ein 48 Jahre alter Mann soll sich heftig mit seinem Sohn gestritten haben.

Ettlingen - Nachdem die Situation zunächst beruhigt werden konnte, sei die Polizei gegen 23.40 Uhr erneut gerufen worden. Der Familienvater habe beim Anblick der Beamten offenbar fliehen wollen und sei gestürzt.

Daraufhin soll sich der Tatverdächtige mit einem Messer in der Hand auf die Polizisten zubewegt haben, woraufhin die Einsatzkräfte den Vater durch einen gezielten Schuss in den Oberarm gestoppt hätten. Die Beamten hätten Erste Hilfe geleistet, der Tatverdächtige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nach Auskunft der Ärzte nicht. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. dpa