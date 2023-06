Polizeigewerkschaft kritisiert Neubaupläne für LKA

Landeskriminalamt

Das LKA-Gebäude in Stuttgart gilt seit langem als veraltet, zu klein, zu marode. Ein Neubau soll her. Den plant das Innenministerium allerdings am falschen Ort, findet die Polizeigewerkschaft.

Stuttgart - Das neue Landeskriminalamt sollte aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft im Grünen gebaut werden. Die aktuellen Planungen innerhalb des Stadtgebiets Stuttgart seien nicht zukunftsfähig und rückwärtsgewandt, sagte Gewerkschaftschef Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur. Vorgesehen ist derzeit ein Gelände an der Stuttgarter Pragstraße. Darüber gibt es laut Innenministerium bereits einen Kabinettsbeschluss.

„Allein die Dekontaminierung des vorgesehen Areals kostet Millionen und dauert Zeit“, kritisiert nun Kusterer. Bis zum Baubeginn könne es Jahre dauern. Ein Neubau außerhalb der Stadt lasse in der Zukunft Entwicklungsperspektiven zu. Die ständig steigenden Herausforderungen an die Kriminalitätsbekämpfung erforderten Reservefläche. „Die Planungen sind jetzt schon nicht ausreichend und beengt.“

Das LKA-Hauptgebäude wurde 1978 gebaut und war ursprünglich als reines Verwaltungsgebäude konzipiert. Im Januar war es im Gebäude zu einem Stromausfall gekommen. Daraufhin hatten sich manche Rechner und Server überhitzt, es entwickelte sich Rauch im Gebäude und es kam zu Problemen mit der IT. Der Ausfall hatte sich zum Teil auch auf die EDV-Systeme von Polizeipräsidien im Land ausgewirkt. LKA-Chef Andreas Stenger sprach von einer „dramatischen Situation“. Er begründete den Ausfall mit dem maroden Gebäude und veralteten Stromschienen und plädierte dafür, den Neubau zu forcieren.

Nach dem Stromausfall hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) gesagt, den Neubau des LKA-Gebäudes schneller als geplant in Angriff nehmen zu wollen. Auch die Grünen stimmten dem zu. dpa