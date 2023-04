Prozess gegen früheren Inspekteur der Polizei beginnt

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Seit fast eineinhalb Jahren beschäftigt und beschädigt nun der Skandal um sexuelle Belästigung die Polizei im Südwesten. Nun steht der ranghöchste Polizist des Landes vor Gericht.

Stuttgart - Es geht um Sektrunden im Innenministerium, um schmutzige Sex-Fantasien, dubiose Karrieregespräche und, mittendrin, den ranghöchsten Polizisten des Landes: Am Freitag (9.00 Uhr) beginnt in Stuttgart der Prozess gegen den mittlerweile suspendierten Inspekteur der Polizei vor dem Landgericht Stuttgart. Er soll eine Polizistin sexuell genötigt haben. Der Anwalt des Polizisten hatte angekündigt, für einen Freispruch zu kämpfen. Die Strafkammer hat acht Verhandlungstage angesetzt.

Der Fall ist auch Thema in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der parallel seit Monaten läuft. In dem Ausschuss geht es auch um die Beförderungspraxis bei der Polizei und um die Weitergabe eines Schreibens des Anwalts des Inspekteurs durch Innenminister Thomas Strobl (CDU) an einen Journalisten. dpa