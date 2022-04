Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär eröffnet

Teilen

Eine Darstellung der Göttin Justitia. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen vor, seit Mai 2019 vor allem im südwestdeutschen Raum als PKK-Verantwortlicher tätig gewesen zu sein. Seit Mai 2021 sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Frankfurt/Main - Am ersten Verhandlungstag am Montag äußerte er sich nur kurz zu den Vorwürfen. Detaillierte Angaben zur Person und den Anklagepunkten kündigte der türkische Staatsbürger für den weiteren Prozessverlauf an. Der Staatsschutzsenat hat zunächst 15 Verhandlungstermine festgelegt.

Der Angeklagte soll für die als ausländische terroristische Vereinigung eingestufte Arbeiterpartei Kurdistans die Gebiete Frankfurt, Gießen und Mainz sowie Stuttgart koordiniert haben. Er soll dort unter anderem Propagandaveranstaltungen abgehalten und rund 900.000 Euro an Spenden akquiriert haben. Als hauptamtlicher Vorgesetzter soll er außerdem Einfluss auf die Arbeit der PKK in den Gebieten Darmstadt, Mannheim und Saarbrücken genommen haben.

Die Kurden sind eine große Minderheit in der Türkei, viele von ihnen werfen dem Staat Unterdrückung vor. Die PKK - die in Deutschland seit 1993 verboten ist - und der türkische Staat bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Bei Anschlägen wurden Soldaten, Polizisten und vereinzelt auch Zivilisten verletzt und getötet. dpa