Prozess gegen suspendierten Polizei-Inspekteur beginnt

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Seit fast eineinhalb Jahren beschäftigt der Skandal um sexuelle Belästigung im Innenministerium die Polizei im Südwesten. Nun steht der vormals ranghöchste Polizist des Landes vor Gericht.

Stuttgart - Es geht um Sektrunden im Innenministerium, um schmutzige Sex-Fantasien, dubiose Karrieregespräche und, mittendrin, den ranghöchsten Polizisten des Landes: An diesem Freitag (9.00 Uhr) beginnt in Stuttgart der Prozess gegen den mittlerweile suspendierten Inspekteur der Polizei vor dem Landgericht Stuttgart. Er soll eine Polizistin sexuell genötigt haben. Der Anwalt des Polizisten hatte angekündigt, für einen Freispruch zu kämpfen. Die Strafkammer hat acht Verhandlungstage angesetzt. Das Landgericht hat den größten Saal für den Prozess reserviert, das Medieninteresse ist groß.

Der Mann, der einst für eine Wertekampagne bei der Polizei stand, soll eine jüngere Kriminalkommissarin bei einer spätabendlichen Kneipentour sexuell bedrängt haben. Nach einem späteren Gespräch, in dem der Inspekteur ihr den Vorwürfen zufolge Karrierevorteile gegen eine gewisse Form des privaten Kontakts in Aussicht stellte, wandte sie sich an Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Der Inspekteur wurde suspendiert. Für ihn waren die Annäherungen und sexuellen Handlungen einvernehmlich.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Polizeibeamtin zur Duldung und Vornahme sexueller Handlungen veranlasst zu haben, und „hierbei bewusst ausgenutzt zu haben, dass er aufgrund seiner beruflichen Stellung in der Lage war, der Polizeibeamtin im Falle des Widerstands erhebliche berufliche Nachteile zu bereiten“. Der Anwalt des Inspekteurs sagt, es sei bedauerlich, dass die Staatsanwaltschaft „bei dieser Beweissituation“ überhaupt Anklage erhoben habe.

Sollte der Polizist schuldig gesprochen werden, würde das Strafmaß zwischen sechs Monaten und fünf Jahren liegen. Aber auch bei einem Freispruch läuft noch ein disziplinarrechtliches Verfahren gegen den Mann.

Kurz vor dem Prozessauftakt kam nun ans Licht, dass der inzwischen suspendierte Inspekteur bereits vor seiner Amtszeit über mehrere Jahre Nacktbilder an Polizistinnen geschickt hatte. Er sendete einem SWR-Bericht zufolge zwischen 2018 und 2020 pornografische Handy-Bilder von sich selbst an mindestens drei Polizistinnen. Der Beschuldigte hatte sein Amt als ranghöchster Polizist des Landes im November 2020 angetreten. Zuvor war er stellvertretender Landeskriminaldirektor im Innenministerium und Vize im LKA. Das Versenden der Nacktbilder an die drei Polizistinnen wurde den Informationen zufolge erst nach seiner Suspendierung bekannt - durch eine anonyme Anzeige im Dezember 2021.

Der Skandal um den Inspekteur schlug höchste politische Wellen. Innenminister Thomas Strobl geriet gehörig unter Druck, weil er ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs an einen Journalisten weitergereicht hatte. Die Ermittlungen gegen den CDU-Politiker wurden schließlich eingestellt, Strobl zahlte eine Geldauflage in Höhe von 15.000 Euro. Die Opposition sieht zudem strukturelle Probleme beim Thema sexuelle Belästigung und der Beförderungspraxis in der Polizeispitze. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss versucht seit Monaten, diese Themenfelder aufzuarbeiten. dpa