Prozess um mysteriöse Kloster-Millionen gestartet

Teilen

Das Kloster in Neresheim. © picture alliance / dpa / Archiv

Vor neun Jahren tauchte im altehrwürdigen Kloster Neresheim auf der Schwäbischen Alb ein mysteriöses Millionenvermögen auf. Seit Freitag muss sich in diesem Zusammenhang ein 89-Jähriger in Krefeld vor dem Amtsgericht verantworten - wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in sechsstelliger Höhe. Gegen den Rechtsanwalt hatte die Staatsanwaltschaft viele Jahre ermittelt.

Krefeld - Bei der Verlesung der Anklage gab es am Freitag eine Überraschung: Die Staatsanwaltschaft warf dem 89-Jährigen nur noch Hinterziehung von 186.000 Euro Erbschaftssteuer vor. Bei der Prozessankündigung des Gerichts war noch ein Volumen von mehr als einer halben Million Euro hinterzogener Erbschafts- und Kapitalertragssteuer genannt worden.

Mittlerweile ist die Staatsanwaltschaft zur Ansicht gelangt, dass ein Teil des Millionenvermögens, wie es schon Gerichte entschieden hatten, dem Angeklagten nicht zuzurechnen ist. Deswegen nahm sie einen Teil der Anklage zurück.

Der Richter kündigte dennoch an, dass der Angeklagte über den Anklagevorwurf hinaus mit einer Verurteilung wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung rechnen müsse. Der Rechtsanwalt war mit dem 2013 verstorbenen Abt, der das Kloster leitete, befreundet. Nach dem Tod des Abtes waren die Benediktiner-Mönche auf unbekannte Konten mit einem Vermögen von insgesamt 4,3 Millionen Euro gestoßen. dpa