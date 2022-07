Querdenken-Gründer Ballweg in Haft: Wie Hildmann und Schiffmann reagieren

Teilen

Michael Ballweg bei einer Querdenker-Demo. © Sebastian Gollnow/dpa

In Stuttgart ist der Querdenker-Gründer Michael Ballweg verhaftet worden, weil ihm Betrug und Geldwäsche vorgeworfen werden. Lesen Sie hier, wie andere aus der Szene reagieren:

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben am Mittwoch (29. Juni) bekannt, dass am Morgen Wohnungen und Geschäftsräume von zwei Verdächtigen durchsucht worden sind. Dabei ist ein 47-Jähriger festgenommen worden, bei dem es sich um den Querdenker-Gründer Michael Ballweg handeln soll. Verschiedene andere Querdenker und Verschwörungsideologen sind nun in Rage und hetzen gegen den Staat.

MANNHEIM24 berichtet, wie Attila Hildmann und Bodo Schiffmann auf die Verhaftung von Michael Ballweg reagieren.

Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, einen sechsstelligen Betrag durch öffentliche Aufrufe zu Spenden und Schenkungen an die Querdenker-Vereinigung „zweckwidrig“ für sich selbst und nicht die Bewegung verwendet zu haben. (dh)